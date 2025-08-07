Đoàn tàu khách chất lượng cao tuyến Hà Nội - Đồng Hới vận hành tháng 8

(VTC News) -

Cận cảnh toa tàu chất lượng cao trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới.

Đây là đoàn tàu khách 13 toa xe chất lượng cao ứng dụng công nghệ tiên tiến, lần đầu tiên được sản xuất, đóng mới tại Việt Nam. Việc nội địa hóa công nghệ đóng tàu giúp tiết giảm chi phí, tối ưu vốn đầu tư, đồng thời đảm bảo chất lượng.

Với hệ thống phát wifi toàn tàu, hành khách có thể thoải mái sử dụng mạng để làm việc và giải trí suốt quá trình di chuyển. Điều hòa không khí phân khu, có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu. Mỗi giường nằm được bố trí một tivi. Tại khoang thường, ghế ngồi có thể xoay 360 độ, tạo điều kiện giao tiếp tốt nhất cho hành khách.

Hệ thống vệ sinh hút chân không sạch sẽ, không mùi, tương tự như máy bay. Hệ thống hãm ABS và có đồng hồ báo nhiệt độ đầu trục, tạo ra sự an toàn khi vận hành đoàn tàu.

Bên trong khoang ghế ngồi.

Theo kế hoạch từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Vận tải đường sắt và Du lịch Jinxin Việt Nam, đoàn tàu hoạt động theo hình thức chạy cách nhật với tần suất hai ngày một chuyến cho mỗi chiều.

Chiều Hà Nội đi Đồng Hới, tàu xuất phát lúc 20h5 tại ga Hà Nội và đến ga Đồng Hới lúc 6h10 sáng hôm sau. Chiều ngược lại từ Đồng Hới về Hà Nội, tàu khởi hành lúc 15h20 và đến ga Hà Nội lúc 4h15 sáng hôm sau.

Chuyến đầu tiên khởi hành từ ga Hà Nội từ ngày 10/8 và chuyến ngược chiều từ ga Đồng Hới từ ngày 11/8.

Việc nội địa hóa công nghệ đóng tàu không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư mà còn thúc đẩy nâng cao năng lực sản xuất trong nước, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải. Đồng thời, với chất lượng toa tàu nâng cao, hành khách sẽ có thêm lựa chọn di chuyển phù hợp với nhu cầu, thúc đẩy du lịch bền vững.