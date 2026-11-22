(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng khi gia tăng những lo ngại về khả năng các cuộc tấn công trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có thể tái diễn.

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đẩy mạnh mua dầu thô trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào tuần tới, thời điểm nhiều nhà giao dịch dự kiến sẽ rời khỏi thị trường trong phần lớn thời gian của tuần.

Ông Aldo Spanjer, chiến lược gia hàng hóa tại BNP Paribas, cho biết rằng trong tuần này, dòng chảy dầu xuất khẩu từ Trung Đông tiếp tục duy trì tương đối cao. Đồng thời, thị trường vẫn đang có quan điểm rằng khi nào các bên còn tiếp tục đàm phán, thì khả năng đạt được một thỏa thuận vẫn còn.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Business Today).

Các nhà phân tích của Saxo nhận định trong một báo cáo rằng: “Những gián đoạn nguồn cung vẫn là một rủi ro, nhưng các mối lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn, liên quan đến sự đảo chiều của dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường tài chính nói chung, đang gây sức ép lên giá dầu”.

Tại Nga, sản lượng dầu thô có thể tiếp tục giảm khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngày càng gia tăng.

Hãng tin Reuters đưa tin ngày 18/11 rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô của các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10.

Như vậy, giá dầu thế giới trải qua một tuần đầy biến động. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent đang hướng tới mức giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12/2026 dự kiến giảm 5%. Đây sẽ là tuần giảm giá thứ ba liên tiếp của cả hai loại dầu chuẩn.

Giá xăng dầu trong nước

Biến động giá xăng dầu trong nước kể từ cuối tháng 12/2025 đến nay. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Trong kỳ điều hành chiều 19/11, giá xăng dầu cùng giảm lần thứ tư liên tiếp, riêng với giá xăng, đây là lần giảm thứ năm liên tiếp từ đầu tháng 11 đến nay.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, không cao hơn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, không cao hơn 19.100 đồng/lít. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.