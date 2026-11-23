(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay 23/11 gần như đi ngang so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi dầu WTI giảm khoảng 5%. Đây là tuần giảm giá thứ ba liên tiếp của hai loại dầu chuẩn này.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ lo ngại nguồn cung toàn cầu dư thừa, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu suy yếu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu.

Tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, sản lượng lọc dầu tháng 10 giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu.

Giá dầu thế giới hôm nay đi ngang. (Ảnh minh hoạ).

Bên cạnh đó, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô nước này trong tuần kết thúc ngày 13/11 tăng 3,4 triệu thùng, lên 417,8 triệu thùng. Dự trữ xăng tăng 5,2 triệu thùng, trong khi dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 1,6 triệu thùng.

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, vẫn là yếu tố hỗ trợ giá. Những lo ngại xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tái diễn đã thúc đẩy hoạt động mua dầu trong phiên 20/11.

Vì thế theo các chuyên gia, dù rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu, triển vọng dư cung toàn cầu cùng những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ trong ngắn hạn tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 19/11, giá xăng dầu cùng giảm lần thứ tư liên tiếp, riêng với giá xăng, đây là lần giảm thứ năm liên tiếp từ đầu tháng 11 đến nay.

Biến động giá xăng dầu trong nước từ cuối năm 2025 đến nay. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, không cao hơn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, không cao hơn 19.100 đồng/lít. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.