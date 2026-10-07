Tuyên bố chung Việt Nam-Panama: Là đối tác lớn của nhau về nhiều lĩnh vực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero.

1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero và Phu nhân đã thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 5 - 8/10/2026.

2. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero đã tham dự Lễ đón, Hội đàm và Chiêu đãi chính thức do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp hai nước, tiếp một số doanh nghiệp và thăm một số cơ sở văn hóa, lịch sử tại Hà Nội.

3. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero đã ra Tuyên bố chung và chứng kiến lễ trao và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gồm: Hiệp định Hợp tác về vận tải biển; Thỏa thuận Hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; Biên bản ghi nhớ Hợp tác nông nghiệp; Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa các cơ quan hải quan; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Cục Du lịch Panama về hợp tác du lịch; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Panama; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Panama (CCIAP); Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa hai Học viện ngoại giao; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học hàng hải quốc tế Panama; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và Viện Đổi mới sáng tạo nông nghiệp Panama (IDIAP).

4. Trong không khí hữu nghị, chân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino Quintero nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của chuyến thăm, là lần thứ hai một Nguyên thủ quốc gia Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Panama, tạo dựng nền tảng và định hướng quan hệ cho giai đoạn mới nhân dịp kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/8/1975 - 28/8/2026).

5. Tổng thống José Raúl Mulino Quintero ghi nhận và bày tỏ sự tri ân sâu sắc việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên ký Nghị định thư về trung lập vĩnh viễn Kênh đào Panama (1979). Chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn đạt được trong 40 năm Đổi mới, Tổng thống Panama khẳng định, Panama coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ mà nhân dân Panama đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như đánh giá cao chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập và rộng mở của Panama; khẳng định Việt Nam coi Panama là nước bạn bè truyền thống, đối tác nhiều tiềm năng tại khu vực, mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, đóng góp vào sự phát triển của cả hai nước.

6. Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình gần đây, tầm nhìn và chính sách phát triển của mỗi nước thời gian tới, các phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino Quintero bày tỏ hài lòng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua; chia sẻ đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác vì phát triển.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ chính trị tốt đẹp sẵn có, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, thương mại và đầu tư, nhằm tạo ra những giá trị kinh tế to lớn hơn và hài hòa lợi ích quốc gia gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.

7. Hai nhà Lãnh đạo thống nhất đẩy mạnh đối thoại cấp cao nhằm định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Panama thông qua các chuyến thăm song phương và tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao Nhà nước và Chính phủ, Quốc hội và Bộ, ngành hai nước; phát huy hiệu quả các cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các đảng và tổ chức chính trị, cơ quan lập pháp, tư pháp, các địa phương của hai nước và giao lưu nhân dân, qua đó củng cố nền tảng chính trị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; nhất trí thúc đẩy trao đổi để củng cố và tăng cường các cơ chế và khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.

8. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino Quintero ghi nhận quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Panama tăng trưởng tích cực; nhất trí chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của mỗi bên và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; đồng thời tiếp tục đa dạng cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư song phương.

Nhấn mạnh vai trò địa kinh tế của Việt Nam và Panama tại khu vực Đông Á và Mỹ Latinh và Caribe, hai nhà Lãnh đạo khuyến khích các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ đối tác và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, hàng không, hậu cần và kho ngoại quan, bảo hiểm và tài chính; thống nhất thúc đẩy đàm phán Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định về Trao đổi và bảo vệ thông tin mật và Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Văn hóa, Giáo dục, Công nghệ Metropolitan.

9. Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh tiềm năng mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, hàng hải, hàng không và hậu cần, tài chính - ngân hàng, đổi mới sáng tạo, viễn thông, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường biển và thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và văn hóa, thể thao và du lịch.

10. Hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, mua bán người, rửa tiền, khủng bố, tội phạm mạng và các loại hình tội phạm mới; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật phù hợp với pháp luật mỗi nước và các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên.

Hai bên nỗ lực thúc đẩy để Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) sớm có hiệu lực và đi vào thực thi hiệu quả, thúc đẩy hợp tác song phương tại các diễn đàn đa phương trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng mà hai bên là thành viên.

11. Hai nhà Lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế toàn cầu và liên khu vực mà hai bên đều là thành viên, trong đó có Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) và Phong trào Không liên kết (NAM).

Hai nhà Lãnh đạo chia sẻ nhận định rằng thế giới toàn cầu hóa đòi hỏi tư duy cởi mở hơn đối với thương mại quốc tế và giao lưu văn hóa. Toàn cầu hóa và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới, phát triển và kết nối giữa các khu vực trên thế giới, đồng thời, củng cố quan hệ ổn định giữa các cơ quan, tổ chức.

12. Hai bên đánh giá cao vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đối với hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhất trí duy trì trao đổi kinh nghiệm hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau tăng cường quan hệ với các cơ chế hợp tác quốc tế, liên khu vực và khu vực mà một trong hai nước là thành viên, trong đó có ASEAN, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ - SICA.

13. Hai nhà lãnh đạo khẳng định Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, cũng như cho các hoạt động hợp tác biển ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Hai bên khẳng định cần duy trì tính phổ quát và toàn vẹn của UNCLOS 1982.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động kinh tế biển hợp pháp không bị cản trở; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS 1982 và tầm quan trọng của việc bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương và tài nguyên biển.

14. Hai bên quan ngại về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại một số khu vực trên thế giới, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của thường dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Hai bên kêu gọi tăng cường các nỗ lực đàm phán, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

15. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về kết quả quan trọng của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino Quintero và bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Panama theo hướng thực chất, hiệu quả, toàn diện và bền vững, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới.

16. Tổng thống José Raúl Mulino Quintero cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự đón tiếp nồng hậu và hiếu khách mà đoàn đại biểu cấp cao Panama đã nhận được trong chuyến thăm và trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sớm thăm Panama vào dịp phù hợp. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thống nhất thời điểm chuyến thăm qua kênh ngoại giao.

Việt Cường/VOV