Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ dinh tổng thống Yemen sau đòn tập kích của Houthi

(VTC News) -

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ Phủ Tổng thống Aden sau đòn tập kích của Houthi.

Theo RT, lực lượng Houthi tuyên bố thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực dinh Tổng thống ở thành phố Aden (miền nam Yemen) khiến một số quan chức và lính đánh thuê người Ả Rập Xê Út thiệt mạng. Trong khi chính phủ Yemen thừa nhận chỉ có 2 nhân viên an ninh tử vong.

Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani thông tin lực lượng Houthi phóng tổng cộng 5 quả tên lửa vào khu vực dinh tổng thống. Video lan truyền trên mạng cho thấy khói đen và cột bụi lớn bốc lên từ khu phức hợp.

Lực lượng Houthi cho rằng khu phức hợp này từng là sở chỉ huy tác chiến quân sự do sĩ quan Ả Rập Xê Út điều hành và được sử dụng làm kho vũ khí.

“Cuộc tấn công vào sở chỉ huy tác chiến quân sự của kẻ thù Ả Rập ở Aden nằm trong khuôn khổ chính sách được công bố trước đó: nhắm mục tiêu vào cứ điểm quân sự của Ả Rập bất kể chúng ở đâu và xem mọi sự hiện diện quân sự của Ả Rập là mục tiêu hợp pháp cho lực lượng của chúng ta, bất kể nó ở đâu”, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree nhấn mạnh.

Kể từ năm 2014, Yemen bắt đầu chìm trong nội chiến, tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do sự can thiệp của Ả Rập Xê Út nhằm ngăn chặn cuộc đảo chính sắp xảy ra của lực lượng Houthi vào tháng 3/2015. Đến năm 2022, giao tranh lắng xuống sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian, nhưng gần đây bùng phát trở lại thành cuộc xung đột toàn diện.

Trong suốt tháng 9, lực lượng Houthi giáng đòn quyết định vào lực lượng thân Ả Rập Xê Út trên bờ biển phía tây Yemen, tiến đến eo biển Bab-el Mandeb chiến lược.

Giao tranh ác liệt nhất hiện đang diễn ra xung quanh thành phố Taiz, thành phố lớn thứ 3 của Yemen, do chính phủ đóng tại Aden kiểm soát. Lực lượng Houthi bao vây thành phố và báo cáo tiến công hàng ngày, siết chặt vòng vây.

Trong khi đó, Riyadh tiến hành loạt cuộc không kích chống lại lực lượng Houthi và cả 2 bên liên tục cáo buộc nhau tấn công mục tiêu dân sự.