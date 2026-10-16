Nổ súng tại trường tiểu học Mỹ, 4 người thiệt mạng

(VTC News) -

Một người nổ súng tại trường tiểu học ở thành phố Bend, bang Oregon hôm 15/10, khiến nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em. Theo cảnh sát, nghi phạm có thể đã bị một người chứng kiến vụ việc có mang súng bắn chết.

CNN và CBS News dẫn các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật đưa tin rằng vụ bạo lực đã khiến một người lớn và ba trẻ em thiệt mạng. Tuy nhiên, chưa rõ liệu con số thương vong này có bao gồm cả tay súng hay không.

CBS News sau đó đưa tin tay súng mới 16 tuổi.

Người dân gần hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát tại Bend, thành phố có khoảng 100.000 dân nằm ở khu vực nông thôn miền trung bang Oregon, cách Portland 175 dặm (280 km) về phía đông nam, cho biết cuộc gọi đầu tiên họ nhận được về vụ việc xảy ra lúc 13 giờ địa phương, về “người đàn ông chưa rõ danh tính đã bắn vào chiếc ô tô” tại Trường Tiểu học Silver Rail.

Theo thông cáo của cảnh sát, các sĩ quan đến hiện trường chỉ vài giây sau đó phát hiện nghi phạm bị bắn chết. Người nổ súng vào nghi phạm có thể là một người đứng gần chứng kiến sự việc. Sheila Miller, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Bend, nói với các phóng viên rằng các điều tra viên vẫn chưa xác định được ai đã bắn nghi phạm.

Miller cho biết ít nhất hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng chưa nắm được tình trạng của họ. Thông cáo sau đó của cảnh sát, được đăng tải trên mạng, xác nhận rằng “có nhiều nạn nhân”.

Trường Tiểu học Silver Rail giảng dạy từ mẫu giáo đến lớp 5, với học sinh trong độ tuổi khoảng 5-11, tại thành phố Bend, nằm trong vùng sa mạc cao của Oregon, sát khu vực Rừng Quốc gia Deschutes. Theo Miller, trường có khoảng 450 học sinh và 40 nhân viên. Hạ nghị sĩ Mỹ Maxine Dexter, một bác sĩ đại diện cho khu vực phía đông sông Willamette thuộc thành phố Portland, gọi vụ nổ súng là “ngày đau thương đối với bang Oregon”.

“Trường học phải là nơi để học tập, xây dựng tình bạn và tận hưởng niềm vui. Tôi, cũng như mọi nhà lập pháp khác, có trách nhiệm làm tất cả những gì có thể để bảo đảm an toàn cho trẻ em của chúng ta”, bà tuyên bố.

Trong thông điệp riêng đăng trên mạng xã hội X, Thống đốc Oregon Tina Kotek cho biết: “Khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về sự việc đau lòng xảy ra hôm nay tại Trường Tiểu học Silver Rail ở Bend, cần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau”.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết trên X rằng các đặc vụ liên bang đã có mặt tại hiện trường, “hỗ trợ các đối tác địa phương trong quá trình điều tra”, đồng thời khẳng định cơ quan này sẽ “cung cấp mọi nguồn lực mà họ cần”.