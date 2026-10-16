Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Đan Mạch: Nâng tầm quan hệ sau 55 năm vun đắp

Nhận lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, từ ngày 19 - 21/10 tới.

Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch, Nguyễn Lê Thanh về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh.

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những trọng tâm lớn trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Việt Nam tới Đan Mạch, và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước duy nhất mà Đan Mạch đón trong năm 2026.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tích cực, sâu rộng và thực chất.

Chuyến thăm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới, đưa quan hệ Việt Nam và Đan Mạch lên tầm cao mới. Đây là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về những định hướng lớn, mang tính chiến lược nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng, giàu tiềm năng, từ kinh tế thương mại đầu tư, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Qua đó, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, thúc đẩy các chuỗi cung ứng bền vững và tạo thêm những động lực tăng trưởng mới cho hợp tác song phương.

Là những quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng, Việt Nam và Đan Mạch chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường hợp tác quốc tế, giải quyết những thách thức chung.

Theo đó, chuyến thăm là dịp để lãnh đạo hai nước tăng cường trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, thúc đẩy phối hợp tại các cơ chế đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Tôi tin tưởng rằng, thành công của chuyến thăm quan trọng này sẽ tạo thêm xung lực mạnh mẽ đưa hợp tác hai nước phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ Việt Nam - Đan Mạch trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

- Nhìn lại chặng đường 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2026), xin Đại sứ chia sẻ những đánh giá về các dấu ấn và điểm nhấn nổi bật trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua?

Hợp tác Việt Nam và Đan Mạch đang ở giai đoạn phát triển rất tích cực, thực chất và toàn diện, phù hợp với những ưu tiên phát triển của cả hai nước. Trong 55 năm qua, từ quan hệ hợp tác phát triển truyền thống, hai nước đã xây dựng một quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi với nội hàm ngày càng sâu rộng và mang tính chiến lược hơn. Trước hết, khuôn khổ và tầm nhìn của quan hệ không ngừng được nâng lên trên nền tảng tin cậy được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua.

Quan hệ chính trị ngoại giao tiếp tục là nền tảng vững chắc cho tổng thể quan hệ song phương. Trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và thúc đẩy phối hợp trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Sau đối tác toàn diện năm 2013, hai bên đã thiết lập Đối tác Chiến lược Xanh tháng 11 năm 2023.

Đây là bước phát triển quan trọng, đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những trọng tâm nổi bật của hợp tác song phương. Hai bên đang tích cực triển khai các định hướng lớn trong chương trình hành động về Đối tác Chiến lược Xanh, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan của hai nước. Cũng cần nhấn mạnh là Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong chính sách tăng cường quan hệ của Đan Mạch với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong Chiến lược Đối ngoại và An ninh năm 2023, Đan Mạch xác định Việt Nam là một trong những nước ưu tiên mở rộng và nâng tầm quan hệ tại khu vực. Điều này cho thấy Đan Mạch coi trọng Việt Nam không chỉ là một thị trường tăng trưởng nhiều tiềm năng, mà còn là đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và tăng cường sự hiện diện của Đan Mạch tại khu vực.

Thứ hai, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một động lực quan trọng của hai nền kinh tế. Trong bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều biến động, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 38% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch tăng khoảng 28%. Việt Nam ngày càng được các doanh nghiệp Đan Mạch nhìn nhận là một thị trường năng động và địa điểm đầu tư dài hạn tại khu vực.

Tính đến hết tháng 7 năm 2026, Đan Mạch có 179 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng gần 2,5 tỷ đô la, đứng thứ 21 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Điều đáng chú ý không chỉ là quy mô vốn mà còn là chất lượng và định hướng đầu tư. Nhiều tập đoàn lớn của Đan Mạch như Lego, Maersk, Pandora, Vestas hay Novo Nordisk đã và đang phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất, logistics và cảng biển, năng lượng, dược phẩm, công nghệ xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao. Hợp tác cũng được mở rộng sang những lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng như y tế và khoa học đời sống, đổi mới sáng tạo, số hóa và công nghệ.

Điểm thứ ba và theo tôi cũng là một nét hết sức đặc trưng của quan hệ Việt Nam-Đan Mạch là hợp tác chuyển đổi xanh đang ngày càng đi vào chiều sâu. Hai nước có những thế mạnh bổ trợ và lợi ích gắn kết chặt chẽ trong lĩnh vực này. Việt Nam có nền kinh tế năng động, thị trường hơn 100 triệu dân, tiềm năng lớn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và ngày càng tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong khi đó, Đan Mạch có thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm trong phát triển năng lượng sạch, công nghệ môi trường, sản xuất thực phẩm bền vững và kinh tế tuần hoàn, cũng như trong nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Sự bổ trợ này tạo ra những cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển các chuỗi giá trị bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Thứ tư là kết nối giữa hai nước ngày càng được tăng cường, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hợp tác và phát triển. Việc khai trương đường bay thẳng đầu tiên của Vietnam Airlines giữa thành phố Hồ Chí Minh và Copenhagen từ tháng 12 năm 2025 là một bước tiến quan trọng, không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, với nền tảng 55 năm quan hệ, với động lực mạnh mẽ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như sự bổ trợ ngày càng rõ giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam và những thế mạnh của Đan Mạch, tôi tin rằng quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa trong những năm tới.

- Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng cũng như phát triển xanh và bền vững, xin Đại sứ cho biết triển vọng hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực then chốt này?

- Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong những lĩnh vực này rất lớn, trên cơ sở những thế mạnh, tiềm năng và lợi ích bổ trợ cho nhau. Đan Mạch có nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khoa học sự sống, công nghệ xanh, hàng hải và tự động hóa. Trong khi đó, Việt Nam có nền kinh tế năng động, thị trường và nguồn nhân lực có quy mô lớn, năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo ngày càng được nâng cao, cùng vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực.

Đặc biệt, Việt Nam đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng thời ưu tiên phát triển và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược. Sự kết hợp giữa những thế mạnh và định hướng phát triển của hai nước mở ra cơ hội để cùng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, tạo ra những sản phẩm, giải pháp mới, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước hết, chuyển đổi năng lượng xanh là lĩnh vực hai nước đã có nền tảng hợp tác và nhiều dư địa phát triển. Đan Mạch có thế mạnh về công nghệ năng lượng xanh, đặc biệt là điện gió, quy hoạch và quản lý hệ thống năng lượng. Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, nhất là điện gió và điện mặt trời, nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, cùng những điều kiện thuận lợi để phát triển công nghệ và chuỗi cung ứng năng lượng xanh. Hai nước đã hợp tác về chuyển đổi năng lượng từ năm 2013.

Chương trình Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn 2026-2030 tiếp tục tập trung vào quy hoạch năng lượng dài hạn, tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế, chính sách phát triển điện gió ngoài khơi. Trên nền tảng đó, tôi cho rằng hai bên có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác từ chính sách và quy hoạch sang đầu tư và phát triển các dự án năng lượng tái tạo, công nghệ và chuỗi cung ứng liên quan, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp hai nước trong nghiên cứu, sản xuất, cung ứng thiết bị và dịch vụ, qua đó cùng phát triển các ngành công nghiệp và thị trường năng lượng xanh.

Thứ hai là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, có khả năng trở thành động lực tăng trưởng mới trong quan hệ song phương. Việt Nam đang ưu tiên phát triển các công nghệ chiến lược, trong đó có công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến. Đây cũng là những lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh và có năng lực. Sự kết hợp giữa những thế mạnh này và nguồn nhân lực, năng lực sản xuất, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thị trường năng động của Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội hợp tác cùng có lợi.

Tôi cho rằng trước mắt cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu hai nước, hướng tới nghiên cứu chung, cùng phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Qua đó, hai bên không chỉ phát huy thế mạnh của mình, mà còn cùng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển những sản phẩm và giải pháp có khả năng cạnh tranh trên thị trường Việt Nam, Đan Mạch và quốc tế.

Thứ ba, y tế, khoa học sự sống và công nghệ sinh học là những lĩnh vực hợp tác có nhiều triển vọng thiết thực. Đan Mạch là một trong những quốc gia có thế mạnh nổi bật về khoa học sự sống với ngành công nghiệp dược phẩm phát triển. Năng lực nghiên cứu y sinh và đổi mới sáng tạo cùng hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Trong khi đó, Việt Nam có thị trường chăm sóc sức khỏe lớn, mạng lưới bệnh viện, trường học và cơ sở nghiên cứu rộng khắp.

Đội ngũ chuyên gia y tế và nhà khoa học ngày càng phát triển, cùng nhu cầu và tiềm năng lớn trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ y tế. Hai nước có thể kết hợp năng lực nghiên cứu, nguồn nhân lực và kinh nghiệm thực tiễn của mỗi bên để thúc đẩy các dự án chung về bệnh viện thông minh, y tế số, công nghệ sinh học, y học chính xác và các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, mà còn mở rộng cơ hội nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các sản phẩm công nghệ y tế mới.

Từ góc độ đó, để góp phần cụ thể hóa những tiềm năng hợp tác này, trong 2 ngày 28 đến 29 tháng 10 năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẽ phối hợp với Bệnh viện Đại học Aalborg tổ chức Hội nghị Việt Nam-Đan Mạch về bệnh viện thông minh, y tế số và đổi mới sáng tạo y sinh tại Đan Mạch nhằm tăng cường kết nối giữa các bệnh viện, trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ y tế tiên tiến. Và bên cạnh đó, hàng hải, logistics và phát triển chuỗi cung ứng xanh cũng là những hướng hợp tác rất nhiều triển vọng. Với thế mạnh của Đan Mạch về vận tải biển, logistics và công nghệ bền vững, kết hợp với lợi thế của Việt Nam về vị trí địa kinh tế, hệ thống cảng biển, năng lực sản xuất và vai trò ngày càng quan trọng trong các chuỗi cung ứng khu vực, hai nước có nhiều cơ hội tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics, thúc đẩy các chuỗi giá trị xanh, bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Với nền tảng quan hệ chính trị tin cậy, sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế và quyết tâm của cả hai nước, tôi tin tưởng rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực tiềm năng khác sẽ ngày càng trở thành những động lực quan trọng giúp Việt Nam và Đan Mạch cùng phát huy thế mạnh, tạo ra những giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của mỗi nước.

- Xin cảm ơn Đại sứ!

Anh Tuấn (Nguồn: VOV-Paris)