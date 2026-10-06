Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đón ngài Tổng thống José Raúl Mulino và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, hai nước trao đổi đoàn cấp nguyên thủ diễn ra trong dịp Việt Nam và Panama kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama gặp gỡ báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai bên vừa tiến hành hội đàm trong không khí hữu nghị, cởi mở, tin cậy; đã trao đổi sâu rộng về những quan hệ song phương cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Panama trong thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác đã được duy trì. Quan hệ thương mại có bước tăng trưởng với kim ngạch hai chiều đạt gần 500 triệu đô la Mỹ năm 2025.

Hai bên nhất trí cho rằng, dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là về thương mại, đầu tư và dịch vụ. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hậu cần cảng biển, tài chính, ngân hàng, du lịch, vận tải và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện về bảo hộ đầu tư, hàng không và một số lĩnh vực khác, tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác.

Một nội dung quan trọng được hai bên trao đổi là phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối về vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh; qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp của hai nước.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại họp báo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua Tuyên bố chung xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ Việt Nam - Panama trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao Nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Chúng ta cũng đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm trên các lĩnh vực: ngoại giao, an ninh, nông nghiệp, du lịch, vận tải biển, giáo dục đào tạo và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Hai bên cũng đã nhất trí khởi động và thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận trên lĩnh vực an ninh, hải quan, đầu tư và vận tải hàng không. Đây là những kết quả cụ thể, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này của ngài Tổng thống tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước. Việt Nam sẵn sàng cùng Panama phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino bày tỏ, Panama và Việt Nam là hai quốc gia cách nhau về địa lý nhưng giữa nhân dân hai nước tồn tại một mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết được xây dựng trong hơn năm mươi năm qua. Đối với Panama, việc mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế là rất quan trọng; Việt Nam là một đối tác quan trọng của Panama tại Đông Nam Á.

Tổng thống Cộng hòa Panama cho biết, một phần quan trọng trong cuộc hội đàm giữa hai bên là dành cho quan hệ kinh tế: “Việt Nam đã xây dựng được năng lực công nghiệp và xuất khẩu ấn tượng và tôi đã bày tỏ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng Panama mong muốn trở thành cửa ngõ để đưa nền công nghiệp đó tiếp cận khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Chúng tôi có vị trí địa lý đó là kênh đào Panama, các cảng biển, mạng lưới kết nối hàng không và hàng hải, một trung tâm tài chính quốc tế và một nền tảng hậu cần hàng đầu. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế để thiết lập hiện diện tại Panama và từ đất nước chúng tôi, vươn ra các thị trường trong khu vực. Đó là thông điệp rất cụ thể mà chúng tôi đã chuyển đến ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”.

Tổng thống Panama cho biết, hai bên cũng thảo luận về nông nghiệp, kết nối, du lịch, hợp tác hàng hải và các lĩnh vực khác mà hai nước có năng lực bổ sung cho nhau; mong muốn có những điều kiện tốt hơn để các doanh nghiệp kinh doanh, các nhà sản xuất tìm kiếm thị trường mới và khoảng cách địa lý to lớn giữa hai nước ngày càng trở nên ít khoảng cách hơn. Tổng thống Panama cho biết, trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết các thỏa thuận về an ninh, vận tải biển và nông nghiệp. Đây là những bước đi quan trọng và giờ đây nhiệm vụ của hai bên là nỗ lực biến các thỏa thuận đó thành các dự án và kết quả cụ thể cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Panama phát biểu tại họp báo.

Tổng thống Cộng hòa Panama nhấn mạnh, Panama muốn xích lại gần Việt Nam hơn nữa, mở rộng sự hiện diện tại châu Á và tạo ra những không gian mới cho thương mại, đầu tư và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Việt Cường (Nguồn: VOV)