Tin nóng thế giới hôm nay 16/10: Mỹ điều tàu sân bay trở lại Biển Ả Rập

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 16/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến vụ Mỹ điều tàu sân bay USS George H. W. Bush trở lại Biển Ả Rập, tai nạn tại lối vào đường hầm qua eo biển Manche ở Pháp làm 19 người bị thương, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc không phát trực tiếp vụ hành quyết Nidal Malik Hasan.

Mỹ điều tàu sân bay USS George H. W. Bush trở lại Biển Ả Rập

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM xác nhận: “Tàu sân bay USS George H. W. Bush đang tuần tra trên Biển Ả Rập sau chuyến thăm Thái Lan gần đây”.

Tàu sân bay USS George H. W. Bush của Hải quân Mỹ ở gần cảng Phuket, Thái Lan ngày 4/10/2026. (Ảnh: Reuters)

Theo CENTCOM, khoảng 5.000 thủy thủ và quân nhân trên tàu tiếp tục tham gia hỗ trợ các hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông trong khuôn khổ đợt triển khai theo kế hoạch. USS George H. W. Bush được triển khai tới Trung Đông từ tháng 4. Ngày 4/10, tàu cập đảo Phuket của Thái Lan, nơi thủy thủ đoàn có 5 ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình.

Theo các nguồn tin quốc tế, việc USS George H. W. Bush trở lại Biển Ả Rập diễn ra trong bối cảnh Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể tại vùng biển gần Iran, với các nhóm tác chiến tàu sân bay và tàu chiến hộ tống được triển khai trong khu vực.

Tai nạn nghiêm trọng tại lối vào đường hầm ở Pháp

Tối 15/10 theo giờ địa phương, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại lối vào đường hầm qua eo biển Manche, thuộc tỉnh Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp, khiến 19 người bị thương. Theo chính quyền địa phương, một xe buýt cỡ nhỏ chở các tài xế xe tải đang chuẩn bị lên tàu Le Shuttle để sang Anh thì bất ngờ đâm vào bên hông một đoàn tàu đang dừng tại khu vực đón trả xe. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định.

(Ảnh minh họa)

Phó Tỉnh trưởng phụ trách khu vực Calais, bà Agathe Cury, cho biết trong số 19 người bị thương có 5 trường hợp bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Hai người được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Bệnh viện Lille, trong khi 17 người còn lại được đưa đến các cơ sở y tế tại Calais và Boulogne-sur-Mer. Đến thời điểm báo cáo, chưa có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Khoảng 55 lính cứu hỏa cùng lực lượng y tế khẩn cấp và cảnh sát biên phòng Pháp được huy động đến hiện trường. Vụ tai nạn không làm gián đoạn các chuyến tàu thương mại Eurostar. Cơ quan tư pháp địa phương đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran và Cuba

Ngày 15/10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một số tổ chức tài chính có liên quan đến Iran và Cuba, trong đó có Ngân hàng Phát triển quốc tế về Đầu tư và Tài chính (IDB) tại Iraq và Ngân hàng Thương mại quốc tế Cuba (BICSA).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Tài chính Mỹ, IDB bị trừng phạt với cáo buộc hỗ trợ Iran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế và đồng USD, đồng thời duy trì quan hệ với các cơ quan Iran và một số nhóm vũ trang ủng hộ Tehran tại Iraq. Washington cho rằng ngân hàng này sử dụng nguồn vốn liên quan đến Iran để kinh doanh và chuyển lợi nhuận về nước này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trừng phạt BICSA, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Cuba, với cáo buộc duy trì quan hệ với Karafarin Bank của Iran, tổ chức đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2020.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chỉ trích quyết định của Washington, khẳng định BICSA hoạt động hợp pháp và các giao dịch của ngân hàng tại Cuba cũng như trên thế giới đều hợp pháp. Ông cho rằng các biện pháp mới sẽ làm gia tăng sức ép kinh tế đối với người dân Cuba.

Ông Trump hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết quân nhân Mỹ

Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vụ hành quyết Nidal Malik Hasan, cựu Thiếu tá Lục quân Mỹ bị kết tội sát hại 13 quân nhân tại căn cứ Fort Hood năm 2009, sẽ không được phát trực tiếp trên mạng.

Quyết định được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố vụ hành quyết, dự kiến diễn ra ngày 3/12, sẽ được phát trực tiếp. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ thuộc cả hai đảng và nhiều tổ chức tôn giáo.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Hasan vẫn sẽ bị xử bắn theo lịch trình nhưng sự kiện sẽ không được phát trực tiếp. Tổng thống Mỹ giải thích rằng việc phát sóng có thể tạo tác dụng răn đe, song nhiều người không muốn chứng kiến cảnh hành quyết qua hình ảnh trực tuyến. Người thân của các nạn nhân vẫn có quyền trực tiếp chứng kiến vụ việc.

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump ngày càng hoài nghi về đề xuất phát trực tiếp sau khi nhận được nhiều ý kiến phản đối. Trước đó, ông Hegseth cho rằng việc công khai vụ hành quyết sẽ giúp mọi người hiểu rõ hậu quả của những hành vi bạo lực nghiêm trọng.