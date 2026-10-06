Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Panama thưởng trà

Phu nhân Tổng thống Panama - bà Maricel Cohen de Mulino chia sẻ niềm vui và ấn tượng đặc biệt khi được thấy những hoa văn quen thuộc trên trang phục Panama tại Việt Nam. Dù hai nước thuộc hai châu lục khác nhau, cách nhau hàng chục nghìn km, Phu nhân Tổng thống Panama chia sẻ văn hóa của các cộng đồng bản địa tại Panama, trong đó có nghệ thuật Mola của người Guna có nét tương đồng lớn trong cách sử dụng màu sắc, hoa văn và kỹ thuật thể hiện những họa tiết trên các trang phục truyền thống của người Mông, Dao và Thái tại Việt Nam.