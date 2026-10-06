Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama

Trong 50 năm qua, quan hệ hai nước được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư song phương thông qua các hoạt động xúc tiến, trao đổi đoàn doanh nghiệp; tăng cường hợp tác vận tải biển, nông nghiệp, giáo dục và giao lưu nhân dân. Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin. Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 478 triệu USD, tăng hơn 19% so với năm 2024.