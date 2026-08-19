Tưởng rối loạn nội tiết, 4 năm sau đi khám mới biết đã mãn kinh từ 36 tuổi

(VTC News) -

Ở tuổi 40, người phụ nữ quê Phú Thọ có gia đình và hai con. Bốn năm trước, kinh nguyệt của chị đột ngột biến mất. Nghĩ đây chỉ là rối loạn nội tiết tạm thời, chị không đi khám.

Thời gian đầu, chị gần như không để tâm. Càng về sau, cơ thể xuất hiện nhiều thay đổi khiến cuộc sống đảo lộn. Mỗi ngày, chị có thể trải qua 3-4 cơn bốc hỏa. Có khi đang sinh hoạt bình thường, người đột nhiên nóng ran, mồ hôi túa ra. Ban đêm, chị nhiều lần tỉnh giấc vì nóng bừng, quần áo ướt đẫm mồ hôi, phải lau người hoặc thay đồ mới có thể ngủ lại.

Thiếu ngủ kéo dài khiến chị mệt mỏi, dễ cáu gắt và thường xuyên suy nghĩ tiêu cực. Làn da cũng khô hơn, nhiều nếp nhăn xuất hiện. Đời sống vợ chồng của chị cũng thay đổi khiến chị ngày càng e ngại, nhiều lần né tránh gần gũi với chồng. Những biểu hiện vốn tưởng chỉ là chuyện tuổi tác dần trở thành gánh nặng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chỉ khi các triệu chứng ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc sống, chị mới đến bệnh viện thăm khám. Kết quả xét nghiệm nội tiết cho thấy chức năng buồng trứng của chị suy giảm nghiêm trọng. Bác sĩ xác định chị bị mãn kinh sớm.

ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: Thanh Tâm)

Theo ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội mãn kinh sớm được xác định khi tình trạng mãn kinh xảy ra trước tuổi 40.

Tình trạng này được ghi nhận ở khoảng 5-10% phụ nữ có triệu chứng vô kinh thứ phát nhưng thường dễ bị bỏ qua. Không ít người cho rằng kinh nguyệt thất thường là hậu quả của stress hoặc rối loạn nội tiết nhất thời, từ đó trì hoãn việc kiểm tra.

Ngoài mất kinh, người bệnh có thể bốc hỏa, đổ mồ hôi về đêm, mất ngủ, thay đổi tâm trạng, khô âm đạo, đau khi quan hệ hoặc giảm ham muốn.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở những triệu chứng trước mắt. Khi buồng trứng suy giảm chức năng, lượng estrogen trong cơ thể giảm theo. Nếu tình trạng này kéo dài, phụ nữ có thể tăng nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương, gãy xương và mắc các bệnh tim mạch.

“Phụ nữ trẻ thường nhầm các biểu hiện với stress, rối loạn nội tiết hoặc lão hóa thông thường nên đi khám muộn. Khi đó, triệu chứng kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống”, bác sĩ Ngọc nói.

Sau khi được thăm khám, đánh giá các yếu tố nguy cơ và loại trừ chống chỉ định, chị được bác sĩ tư vấn liệu pháp hormone kết hợp gel dưỡng ẩm.

Khoảng một tháng sau, các cơn bốc hỏa giảm rõ rệt, giấc ngủ ổn định hơn. Hiện chị tiếp tục được theo dõi định kỳ để bác sĩ đánh giá đáp ứng và điều chỉnh phác đồ khi cần.

Theo bác sĩ Ngọc, với phụ nữ mãn kinh sớm không có chống chỉ định, liệu pháp hormone có thể giúp kiểm soát các triệu chứng do thiếu hụt estrogen, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe xương và tim mạch.

Tuy nhiên, đây không phải phương pháp có thể tự áp dụng. Người bệnh cần được bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm và đánh giá toàn diện trước khi điều trị. Việc tự mua hormone hoặc các sản phẩm quảng cáo có tác dụng “bổ sung nội tiết” có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ dưới 40 tuổi nếu mất kinh kéo dài hoặc xuất hiện bốc hỏa, đổ mồ hôi về đêm, mất ngủ, khô âm đạo... nên đi khám thay vì chờ đợi cơ thể tự ổn định. Với mãn kinh sớm, phát hiện càng sớm càng giúp kiểm soát triệu chứng và có kế hoạch bảo vệ sức khỏe về lâu dài.