Hơn 100 nghìn người bị chó mèo, vật nuôi cắn, TP.HCM cảnh báo nguy cơ bệnh dại

Ngày 26/9, theo Sở Y tế TP.HCM, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn TP.HCM đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại (tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025). Các trường hợp tử vong này được ghi nhận tại xã Củ Chi, xã Hòa Hiệp và xã Long Hải.

Tử vong vì chủ quan cho rằng vết thương nhẹ

Trong khi đó, áp lực phơi nhiễm trong cộng đồng đang ở mức cao. Các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận 101.384 trường hợp bị chó, mèo và vật nuôi cắn, cào (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước).

(Hình minh hoạ).

Đáng lưu ý, có 12.560 trường hợp bị tấn công bởi vật nuôi có biểu hiện bất thường như chạy rông, mất tích, bị bệnh hoặc có biểu hiện nghi mắc bệnh dại.

Riêng công tác giám sát tại xã Long Hải đã ghi nhận 128 trường hợp người dân khai báo bị chó nghi mắc bệnh dại cắn.

Điểm đáng quan ngại nhất là qua điều tra dịch tễ, 100% các trường hợp tử vong đều không đi tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại sau khi bị cắn.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan, cho rằng vết thương nhẹ hoặc chó nhà nuôi không có nguy cơ. Thậm chí, có trường hợp tự tìm đến các phương pháp dân gian (thuốc nam, đắp lá, “lấy nọc”) thay vì đến cơ sở y tế.

Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị dự phòng của người dân, tính đến nay, toàn thành phố đã phát triển mạng lưới 202 điểm tiêm vắc xin phòng dại (trong đó có 53 điểm công lập) và 18 điểm tiêm huyết thanh kháng dại.

Khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc 4 biện pháp

Nhân Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại (28/9) năm 2026 với chủ đề “Stronger Together - Cùng nhau mạnh mẽ hơn”, Sở Y tế TP.HCM công bố thông tin về tình hình dịch tễ trên địa bàn, đồng thời triển khai chuỗi hoạt động truyền thông, giám sát liên ngành nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

Ngành Y tế TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y và chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ nhiều hoạt động.

Để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc 4 biện pháp. Đó là tiêm phòng vắc xin dại đầy đủ cho chó, mèo hằng năm. Không thả rông chó; khi đưa chó ra nơi công cộng phải rọ mõm và có người dắt.

Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở: Cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời.

Tuyệt đối không sử dụng thuốc nam, đắp lá, lấy nọc hoặc các phương pháp dân gian, truyền miệng chưa được kiểm chứng để điều trị bệnh dại.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, gần như gây tử vong 100% khi người bệnh đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Dù vậy, đây là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân xử trí đúng cách sau khi bị động vật cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở và được tiêm vắc xin, huyết thanh kịp thời.