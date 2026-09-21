Cụ ông 84 tuổi mắc ung thư vú: Những dấu hiệu nam giới tuyệt đối đừng chủ quan

(VTC News) -

Bệnh nhân N.X.L (sinh năm 1942) đến khám sau khi phát hiện khối bất thường tại vú phải. Kết quả thăm khám và các phương tiện chẩn đoán xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến vú, không đặc hiệu, giai đoạn lâm sàng cT2N0M0.

Người bệnh được hóa chất tiền phẫu, sau đó phẫu thuật tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

BSCKII Trần Thị Minh Trang, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết ung thư vú thường được biết đến là bệnh lý ở phụ nữ nhưng nam giới cũng có thể mắc bệnh. Ung thư vú nam chiếm dưới 1% tổng số trường hợp ung thư vú.

Nguy cơ mắc ung thư vú trong suốt cuộc đời của nam giới thấp hơn rất nhiều so với nữ giới, khoảng 1/755 - 1/1.000 tùy quần thể nghiên cứu. Bệnh thường được chẩn đoán ở nam giới lớn tuổi, phổ biến trong khoảng 60 - 70 tuổi.

Cụ ông 84 tuổi phát hiện ung thư vú (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ, biểu hiện thường gặp của ung thư vú nam là xuất hiện khối u vùng vú, thường ở phía sau hoặc gần núm vú. Khối u thường không đau và có thể tăng kích thước dần. Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng núm vú tụt hoặc biến dạng, tiết dịch hoặc chảy máu núm vú, thay đổi da vùng vú, loét, da cam hoặc nổi hạch vùng nách.

Khi phát hiện khối bất thường ở vùng ngực, nam giới cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và sinh thiết lõi kim khi có chỉ định nhằm xác định chính xác bản chất tổn thương.

Nếu được xác định ung thư vú, người bệnh cần tiếp tục đánh giá các đặc điểm sinh học của khối u và giai đoạn bệnh. Điều trị ung thư vú ở nam giới về cơ bản dựa trên các nguyên tắc tương tự ung thư vú ở nữ, gồm phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân tùy thuộc giai đoạn và đặc điểm sinh học của khối u.

BSCKII Trần Thị Minh Trang cho biết một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú nam như tuổi cao, tiền sử gia đình, đột biến các gen, hội chứng Klinefelter, từng tiếp xúc tia xạ vùng ngực hoặc các tình trạng làm thay đổi cân bằng nội tiết. Trong đó, nam giới mang đột biến BRCA2 có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn đáng kể so với nam giới nói chung.

Do đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo nam giới mắc ung thư vú nên được tư vấn và xét nghiệm di truyền các gen liên quan đến ung thư di truyền. Kết quả xét nghiệm không chỉ có ý nghĩa trong lựa chọn điều trị mà còn giúp đánh giá nguy cơ đối với các thành viên trong gia đình.