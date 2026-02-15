Tuổi hợp xông đất 2026: Bảng tra cứu chi tiết cho 12 con giáp

(VTC News) -

Khi năm Ất Tỵ dần khép lại, không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bắt đầu rộn ràng. Bên cạnh việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, nhiều gia đình đặc biệt quan tâm đến phong tục xông đất, người đầu tiên bước vào nhà sau thời khắc giao thừa.

Theo quan niệm truyền thống, đây là nghi thức mở đầu cho vận khí của cả năm. Vậy năm Bính Ngọ 2026, tuổi nào xông đất tốt và cần lưu ý những nguyên tắc nào để lựa chọn phù hợp?

Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ nguyên tắc chọn người xông đất, các hạn cần tránh và nghi thức thực hiện đầu năm, giúp bạn có cái nhìn hệ thống, mạch lạc hơn.

Tuổi hợp xông đất 2026 được nhiều người quan tâm. (Ảnh: Nhật Thùy)

Với những gia chủ muốn tra cứu chi tiết theo từng năm sinh, bạn có thể tham khảo thêm:

Nguyên tắc chọn người xông đất năm 2026

Trong phong tục Tết cổ truyền, người xông đất được xem là người mang “vía” đầu tiên đến gia đình sau giao thừa, tượng trưng cho nguồn năng lượng khởi đầu của 365 ngày tiếp theo. Việc chọn người vì thế thường dựa trên nhiều yếu tố, kết hợp giữa ngũ hành, tuổi tác và hoàn cảnh thực tế.

Can Chi và Ngũ hành tương hợp

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, ngũ hành thuộc Hỏa vượng. Theo nguyên lý tương sinh – tương khắc: Mệnh Mộc được ưu tiên vì Mộc sinh Hỏa, tượng trưng cho nguồn năng lượng bổ trợ, tiếp thêm sinh khí. Mệnh Thổ cũng phù hợp vì Hỏa sinh Thổ, thể hiện sự ổn định, tiếp đất và bền vững.

Bên cạnh ngũ hành, gia chủ nên đối chiếu thêm yếu tố tam hợp, lục hợp giữa tuổi người xông đất và tuổi gia chủ. Nếu trong gia đình có nhiều thế hệ với tuổi khác nhau, nên ưu tiên sự tương hợp với người trụ cột kinh tế, bởi vận tài lộc của người này thường ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ gia đình.

Nhân cách và “vía” tốt

Bên cạnh tuổi hợp, yếu tố con người giữ vai trò then chốt. Người được mời xông đất nên có lối sống tích cực, tính tình cởi mở, hào sảng. Công việc thuận lợi, gia đạo êm ấm. Không đang chịu tang. Không vướng tranh chấp pháp lý hoặc chuyện thị phi. Dù hợp tuổi nhưng nếu đang gặp biến cố lớn, năng lượng tinh thần của họ có thể chưa ở trạng thái tốt nhất để mở đầu năm mới cho gia đình khác.

Dương khí sung mãn

Tết diễn ra vào mùa xuân, thời điểm âm khí mùa đông vẫn còn dư âm. Theo truyền thống thường ưu tiên nam giới xông đất vì được cho là mang nhiều dương khí, tượng trưng cho sự khởi đầu mạnh mẽ, xua tan điều không thuận.

Bảng tra cứu tuổi xông đất cho 12 con giáp năm 2026

Dựa trên các nguyên tắc tam hợp, nhị hợp, tứ hành xung cùng mối quan hệ tương sinh, tương khắc của ngũ hành, 12 con giáp có thể lựa chọn người xông đất phù hợp.

Tuổi gia chủ Năm sinh Tuổi xông nhà nên chọn (năm sinh) Tuổi xông nhà nên tránh (năm sinh) Tý 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004), Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000), Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997) Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002), Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999), Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Sửu 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001), Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005), Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996) Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006), Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000) Dần 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006), Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004), Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001) Mão 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007), Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005), Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996) Thìn 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004), Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996), Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006), Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003) Tỵ 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005), Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997), Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007), Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998) Ngọ 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006), Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003) Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996), Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999) Mùi 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007), Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999), Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002) Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Thân 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996), Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000), Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001) Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998), Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Dậu 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997), Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001), Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000) Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Tuất 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998), Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002), Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999) Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000), Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997) Hợi 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999), Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003), Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998) Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001), Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Các hạn đại kỵ năm 2026 cần kiểm tra kỹ

Một người có tuổi tương hợp nhưng đang phạm hạn nặng theo quan niệm dân gian vẫn nên cân nhắc khi mời xông đất. Dưới đây là ba nhóm hạn thường được nhắc đến: Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc.

Tam Tai

Năm Bính Ngọ 2026, nhóm tuổi Hợi – Mão – Mùi đang ở năm cuối của chu kỳ Tam Tai. Dù là năm thứ ba (thường nhẹ hơn hai năm đầu), những người thuộc các năm sinh sau nên hạn chế đi xông đất:

- Tuổi Hợi: Kỷ Hợi (1959, 2019), Tân Hợi (1971), Quý Hợi (1983), Ất Hợi (1995), Đinh Hợi (2007)

- Tuổi Mão: Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963), Ất Mão (1975), Đinh Mão (1987), Kỷ Mão (1999)

- Tuổi Mùi: Ất Mùi (1955, 2015), Đinh Mùi (1967), Kỷ Mùi (1979), Tân Mùi (1991), Quý Mùi (2003)

Việc tránh ở đây không mang tính đánh giá tốt – xấu con người, mà chỉ dựa trên quan niệm về chu kỳ vận hạn trong năm.

Kim Lâu

Kim Lâu được tính bằng cách lấy tuổi mụ chia cho 9. Nếu số dư rơi vào 1, 3, 6 hoặc 8 thì được xem là phạm Kim Lâu.

Trong năm 2026, những tuổi hạn Kim Lâu gồm: 2003 (Quý Mùi); 2001 (Tân Tỵ); 1999 (Kỷ Mão); 1997 (Đinh Sửu); 1994 (Giáp Tuất); 1992 (Nhâm Thân); 1990 (Canh Ngọ); 1988 (Mậu Thìn); 1985 (Ất Sửu); 1983 (Quý Hợi); 1981 (Tân Dậu); 1979 (Kỷ Mùi). Gia chủ nên tính đúng tuổi mụ trong năm 2026 trước khi đối chiếu.

Hoang Ốc

Ngoài Tam Tai và Kim Lâu, Hoang Ốc cũng là yếu tố thường được cân nhắc. Những tuổi phạm hạn Hoang Ốc gồm: 2000 (Canh Thìn); 1991 (Tân Mùi); 1982 (Nhâm Tuất); 1973 (Quý Sửu); 1964 (Giáp Thìn); 1955 (Ất Mùi).

Nếu người dự định mời xông đất rơi vào một trong các hạn trên, nên nhẹ nhàng lựa chọn phương án khác. Đây không phải vì họ “xấu”, mà vì năm đó không phải thời điểm thuận lợi.

Nghi thức xông đất năm Bính Ngọ 2026

Chọn đúng người mới chỉ là một nửa. Cách thực hiện nghi thức xông đất cũng mang ý nghĩa mở đầu cho năm mới. Quy trình 4 bước cơ bản gồm:

Thời điểm: Ngay sau giao thừa hoặc sáng sớm mùng 1 Tết. Càng sớm càng được cho là đón dòng khí đầu năm tinh khiết.

Cách bước vào nhà: Người xông đất đi qua cửa chính, bước chân phải trước để tượng trưng cho sự suôn sẻ. Không nên đi cửa phụ hoặc cửa sau.

Thời gian lưu lại: Chỉ nên ở lại từ 5–15 phút. Việc lưu trú quá lâu có thể tạo cảm giác trì trệ, thiếu lưu thông biểu tượng của dòng khí mới.

Trang phục: Nên chọn màu đỏ, vàng, xanh dương – các gam màu tương sinh với nạp âm Thiên Hà Thủy của năm. Tránh mặc trang phục toàn màu đen hoặc trắng.

Người xông đất thường mang theo: Bao lì xì đỏ, hộp trà, chai rượu, bánh mứ. tĐây là những biểu tượng của ngọt ngào, đủ đầy và may mắn.

Một số lời chúc nên gắn với hình ảnh con ngựa – linh vật năm Ngọ: “Năm mới Bính Ngọ, chúc gia đình mã đáo thành công, vạn sự hanh thông, tài lộc phi mã!”; “Chúc gia chủ sức khỏe dẻo dai như chiến mã, bền bỉ tiến về phía trước, gặt hái triệu niềm vui!”

Người xông đất thường mang theo bao lì xì đỏ.

Văn khấn xông đất năm Bính Ngọ 2026

Gia chủ có thể thắp nén hương thành tâm, đọc bài khấn ngắn gọn khi đón người xông đất để trình báo thần linh và tổ tiên.

Văn khấn đón người xông nhà đầu năm

"Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.Con kính lạy các vị Tôn thần bản gia, Thổ địa Long mạch, Táo quân.

Hôm nay là giờ phút linh thiêng đầu năm Bính Ngọ 2026, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, thắp nén tâm hương, kính đón quý nhân bước vào đại môn.

Nguyện xin các vị thần linh, ông bà tổ tiên chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con trong năm mới: bách bệnh tiêu tán, vạn sự cát tường, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, gia đạo an khang, con cháu hiếu thuận.

Cẩn cáo!"

Câu hỏi thường gặp về xông đất năm 2026

Khi xông đất có rất các vấn đề liên quan mà nhiều người thắc mắc.

Gia chủ có thể tự xông đất cho nhà mình không?

Hoàn toàn có thể. Nếu không tìm được người phù hợp, gia chủ có thể ra khỏi nhà trước giao thừa và quay lại sau 0h00 với tâm trạng vui vẻ, mang theo cành lộc hoặc trái cây tươi.

Tuy nhiên, trong phong thủy, điều này được gọi là trạng thái “Phục Vị” – tức năng lượng quay vòng. Vì vậy, nếu có điều kiện, việc mời một người từ bên ngoài vẫn được xem là mang lại dòng khí mới mẻ hơn.

Phụ nữ có nên đi xông đất năm Bính Ngọ 2026 không?

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ hoàn toàn có thể xông đất. Nếu đi theo nhóm, theo truyền thống nên để nam giới bước vào trước để dẫn dương khí.

Theo quan niệm dân gian, phụ nữ mang thai hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt nên cân nhắc để đảm bảo sự cân bằng âm dương. Tuy nhiên, đây là yếu tố văn hóa truyền thống, không mang tính bắt buộc.

Nhà chung cư thực hiện nghi thức xông đất thế nào?

Với căn hộ chung cư, cửa chính của căn hộ là mốc tính duy nhất. Người xông đất chỉ cần bước qua cửa căn hộ đầu tiên trong năm mới là đủ.

Hành lang, thang máy hay sảnh chung cư không ảnh hưởng đến phong thủy riêng của từng gia đình.

Người hợp tuổi nhưng gia đình đang có chuyện buồn thì sao?

Nếu người được mời xông đất đang có tang sự hoặc biến cố lớn, nên khéo léo từ chối hoặc chủ động không nhận lời. Theo quan niệm truyền thống, năng lượng tang chế được xem là xung khắc với sinh khí đầu năm.

Việc này hoàn toàn mang tính tế nhị và thường được mọi người thấu hiểu.

Nạp âm Thiên Hà Thủy ảnh hưởng thế nào?

Nạp âm Thiên Hà Thủy của năm Bính Ngọ ảnh hưởng đến việc chọn màu sắc trang phục và cách thức tương sinh ngũ hành khi chọn người xông đất. Do đó, các gam màu đỏ, vàng, xanh dương được ưu tiên để tạo sự hài hòa biểu tượng.

Phong tục xông đất năm Bính Ngọ 2026 là một nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện mong muốn về một năm mới thuận lợi, bình an và phát triển. Khi lựa chọn người xông đất, gia chủ nên kết hợp nhiều yếu tố: ngũ hành tương sinh, tuổi hợp, hoàn cảnh thực tế và đặc biệt là tinh thần tích cực của người được mời.

Quan trọng nhất, xông đất nên được nhìn nhận như một nghi thức văn hóa đầu năm, mang ý nghĩa tinh thần và tạo động lực tích cực cho cả gia đình, thay vì đặt nặng yếu tố mê tín. Một nụ cười, một lời chúc chân thành và không khí ấm áp ngày Tết mới chính là khởi đầu tốt đẹp nhất cho năm Bính Ngọ 2026.