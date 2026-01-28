(VTC News) -

Việc tìm người xông đất đầu năm từ lâu đã trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình Việt mỗi dịp Tết đến, với mong muốn mở đầu năm mới trong tâm thế an lành, thuận lợi. Khi năm Ất Tỵ dần khép lại, câu hỏi “năm Bính Ngọ 2026 tuổi nào xông đất tốt?” hay “chọn tuổi xông đất năm 2026 hợp gia chủ ra sao?” lại được đặt ra.

Dưới góc nhìn phong tục, xông đất là một nghi thức mang ý nghĩa tinh thần, giúp gia đình gửi gắm kỳ vọng về một năm mới hanh thông. Xông đất, hay còn gọi là xông nhà, là phong tục có từ lâu đời trong văn hóa Tết cổ truyền.

Theo quan niệm dân gian, người đầu tiên bước vào nhà sau thời khắc giao thừa được cho là mang theo “vía” đầu năm, tượng trưng cho sự khởi đầu của chuỗi ngày tiếp theo. Chính vì vậy, nhiều gia đình thường cân nhắc lựa chọn người xông đất sao cho phù hợp, với mong muốn tạo cảm giác yên tâm và tích cực cho cả năm.

Để chọn được người xông đất lý tưởng cho năm 2026, các gia đình thường dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi.

Thứ nhất là yếu tố ngũ hành tương sinh. Người đến xông nhà được ưu tiên có bản mệnh tương sinh với hành của năm 2026 là Thiên Hà Thủy (nước trên trời), đồng thời không xung khắc mạnh với mệnh của gia chủ.

Thứ hai là sự hài hòa về thiên can, địa chi. Những tuổi thuộc nhóm Tam hợp với năm Ngọ (Dần – Ngọ – Tuất) hoặc Lục hợp (Mùi – Ngọ) thường được xem là thuận lợi, trong khi các tuổi rơi vào nhóm Tứ hành xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) hay tương hại thì hay được hạn chế lựa chọn.

Thứ ba là yếu tố nhân cách và hoàn cảnh sống: người xông đất nên có lối sống tích cực, tính tình cởi mở, gia đình êm ấm, công việc ổn định và không đang trong thời gian chịu tang. Đây cũng là điểm nhấn cho thấy phong tục này không chỉ xoay quanh tuổi tác mà còn chú trọng đến tinh thần và tâm lý ngày đầu năm.

Năm Bính Ngọ 2026 tuổi nào xông đất tốt?

Xét riêng năm Bính Ngọ 2026, đây là năm mang mệnh Thiên Hà Thủy. Dựa trên mối quan hệ giữa thiên can Bính, địa chi Ngọ và các yếu tố ngũ hành, một số tuổi thường được đánh giá là phù hợp để xông đất nhờ có sự tương hợp tương đối rõ ràng.

Trong nhóm Tam hợp Dần – Ngọ – Tuất, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, mệnh Bình Địa Mộc, được xem là khá thuận lợi vì Thủy sinh Mộc, tạo mối quan hệ tương sinh tốt.

Cũng thuộc Tam hợp, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, mệnh Thoa Xuyến Kim, có ngũ hành Kim sinh Thủy, được đánh giá là “rất tốt” trong việc hỗ trợ hành của năm.

Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, mệnh Sơn Đầu Hỏa, tuy thuộc hành Hỏa nhưng nằm trong Tam hợp và thiên can Giáp tương hợp, nên thường được xếp vào nhóm “khá tốt”.

Bên cạnh đó, nhóm Lục hợp Ngọ – Mùi cũng được nhiều gia đình cân nhắc. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, mệnh Thiên Thượng Hỏa, được cho là mang lại sự hỗ trợ về vận khí và tính ổn định.

Tân Mùi sinh năm 1991, mệnh Lộ Bàng Thổ, với mối quan hệ Lục hợp cùng Ngọ, thường được xem là biểu trưng cho sự vững chãi và bình an.

Các tuổi này được nêu ra như những gợi ý tham khảo, giúp gia chủ chủ động hơn trong việc sắp xếp người xông đất đầu năm.

Năm Bính Ngọ 2026, tuổi nào được xem là phù hợp để xông nhà?

Song song với việc lựa chọn tuổi phù hợp, dân gian cũng lưu ý một số trường hợp nên hạn chế khi chọn người xông nhà năm Bính Ngọ 2026. Trước hết là các tuổi thuộc nhóm Tứ hành xung với Ngọ như Tý, Mão, Dậu, bởi dễ tạo cảm giác xung khí về mặt phong tục.

Ngoài ra, những tuổi có can chi đối nghịch rõ rệt với Bính Ngọ thường không được ưu tiên làm người mở đầu năm mới.

Bên cạnh yếu tố tuổi tác, hoàn cảnh cá nhân cũng được xem xét như người đang gặp tang sự hoặc sức khỏe không ổn định thường được khuyên tránh xông nhà, nhằm giữ tâm lý nhẹ nhàng cho gia đình trong những ngày đầu xuân. Đặc biệt, nếu gia đình chọn xông nhà theo tuổi gia chủ, cần lưu ý tránh những tuổi khắc mạnh với mệnh của chủ nhà.

Tuy vậy, cần nhấn mạnh rằng việc “tránh” ở đây mang ý nghĩa phong tục và tâm lý, không phải điều tuyệt đối. Trong thực tế, không phải gia đình nào cũng có điều kiện mời đúng người “hợp tuổi” theo các tiêu chí trên. Khi đó, gia chủ hợp tuổi năm 2026 hoàn toàn có thể tự xông nhà bằng cách bước ra ngoài rồi quay vào sau thời khắc giao thừa, chủ động mở cửa đón năm mới trong tâm thế tích cực.

Chọn tuổi xông đất năm 2026 hợp gia chủ

Ngoài việc chọn theo năm Bính Ngọ, nhiều người còn có nhu cầu chọn tuổi xông đất dựa trực tiếp trên tuổi của gia chủ. Dựa trên các nguyên tắc tam hợp, nhị hợp, tứ hành xung cùng mối quan hệ tương sinh, tương khắc của ngũ hành, từ đó có thể lựa chọn người xông đất phù hợp.

Tuổi gia chủ Năm sinh Tuổi xông nhà nên chọn (năm sinh) Tuổi xông nhà nên tránh (năm sinh) Tý 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004), Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000), Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997) Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002), Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999), Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Sửu 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001), Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005), Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996) Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006), Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000) Dần 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006), Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004), Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001) Mão 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007), Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005), Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996) Thìn 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004), Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996), Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006), Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003) Tỵ 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005), Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997), Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007), Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998) Ngọ 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006), Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003) Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996), Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999) Mùi 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007), Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999), Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002) Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Thân 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996), Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000), Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001) Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998), Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Dậu 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997), Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001), Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000) Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999), Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Tuất 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998), Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002), Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999) Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000), Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997) Hợi 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999), Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003), Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998) Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001), Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Việc chọn tuổi xông đất năm 2026 hợp gia chủ là một nét sinh hoạt văn hóa mang tính tinh thần, giúp nhiều người cảm thấy yên tâm và có động lực tích cực khi bước sang năm Bính Ngọ. Dù tham khảo tuổi tác, ngũ hành hay các mối quan hệ can chi, điều quan trọng vẫn là không khí vui vẻ, sự gắn kết và lời chúc tốt đẹp trong ngày đầu năm, những yếu tố góp phần tạo nên một khởi đầu nhẹ nhàng và nhiều hy vọng.