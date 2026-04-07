Từ tiếng Việt nào vừa có nghĩa là 'có' nhưng cũng mang nghĩa 'không'?

Những câu đố liên quan đến ngôn ngữ thường gây hứng thú bởi cách khai thác sự linh hoạt trong nghĩa của từ. Chỉ một từ đơn giản nhưng khi đặt trong những ngữ cảnh khác nhau có thể mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược.

Một câu đố đang được nhiều người chia sẻ đặt ra câu hỏi: Từ tiếng Việt nào vừa có nghĩa là “có”, nhưng đồng thời cũng mang nghĩa là “không”?

Thoạt nghe, không ít người cho rằng đây là điều khó xảy ra, bởi “có” và “không” là hai trạng thái đối lập. Tuy nhiên, trong giao tiếp tiếng Việt, có những từ có thể được hiểu theo hai cách tùy vào hoàn cảnh sử dụng.

Bạn có biết đây là từ nào?

Trong nhiều trường hợp, “được” được dùng để thể hiện sự đồng ý hoặc chấp nhận, mang nghĩa khẳng định, tương tự như “có”. Chẳng hạn khi trả lời “được”, người nói thể hiện sự đồng ý với một đề nghị hay yêu cầu.

Tuy nhiên, trong một số ngữ cảnh khác, từ này lại mang sắc thái phủ định. Ví dụ như câu nói “được đâu” hoặc “được gì”, khi đó ý nghĩa lại gần với “không”.

Chính sự linh hoạt trong cách sử dụng khiến từ này trở thành đáp án thú vị cho câu đố. Qua đó cũng cho thấy tiếng Việt có nhiều sắc thái biểu đạt khác nhau, phụ thuộc vào hoàn cảnh và cách dùng trong giao tiếp hằng ngày.

