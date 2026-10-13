(VTC News) -

Một người phụ nữ 36 tuổi nhập viện Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng khó thở đột ngột, đau ngực và tim đập nhanh. Khai thác bệnh sử cho biết, khoảng một tuần trước khi nhập viện, chị thấy sưng đau ở bắp chân phải nhưng chỉ tự xoa dầu nóng và mát-xa tại nhà.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, dẫn đến biến chứng thuyên tắc phổi do cục máu đông di chuyển ngược dòng máu lên phổi.

Được biết, bệnh nhân làm công việc văn phòng, ít vận động, có chỉ số khối cơ thể (BMI) là 26 (thuộc nhóm thừa cân) và đã tự mua thuốc tránh thai uống liên tục trong khoảng 10 tháng. Rất may mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của người bệnh đã dần ổn định.

Tự dùng thuốc tránh thai 10 tháng, người phụ nữ 36 tuổi bị thuyên tắc phổi. (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia y tế, một số loại thuốc tránh thai phối hợp (chứa Estrogen và Progestin) có khả năng làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông do tác động lên hệ thống đông máu của cơ thể.

Mặc dù nguy cơ tuyệt đối ở phụ nữ khỏe mạnh là tương đối thấp, nguy cơ này sẽ tăng lên đáng kể nếu đi kèm các yếu tố bất lợi khác như thừa cân, béo phì, ít vận động, ngồi lâu một chỗ (đặc biệt là dân văn phòng), hút thuốc lá, tiền sử bản thân hoặc gia đình từng bị huyết khối hoặc có rối loạn đông máu.

Dấu hiệu nhận biết và khuyến cáo từ chuyên gia

Cục máu đông thường hình thành ở các tĩnh mạch sâu chi dưới. Người bệnh có thể nhận biết sớm qua tình trạng sưng tấy đột ngột một bên chân, kèm theo cảm giác đau, căng tức bắp chân hoặc vùng da chân bị nóng, đỏ, đổi màu.

Bác sĩ đặc biệt lưu ý, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường này, người dân tuyệt đối không tự ý xoa bóp, mát-xa hay chườm nóng tại nhà để tránh làm bong tróc cục máu đông. Bởi khi cục máu đông di chuyển ngược lên phổi sẽ gây biến chứng thuyên tắc phổi cực kỳ nguy hiểm, dẫn đến khó thở đột ngột, đau ngực dữ dội, tim đập nhanh, choáng váng, ngất xỉu hoặc ho ra máu.

Trong trường hợp này, việc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu ngay lập tức có ý nghĩa sống còn.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống huyết khối (13/10), các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ tuyệt đối không tự mua thuốc tránh thai nội tiết theo lời mách bảo, quảng cáo hay dùng lại đơn thuốc của người khác. Việc thăm khám và trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng là bắt buộc để được đánh giá tiền sử bệnh và tư vấn biện pháp phù hợp.

Ngoài ra, người đang dùng thuốc tránh thai nội tiết cần chủ động thông báo cho bác sĩ nếu chuẩn bị phẫu thuật hoặc phải nằm bất động kéo dài. Khi lo ngại về tác dụng phụ, chị em không nên tự ý ngưng thuốc đột ngột mà cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế để chọn phương án thay thế an toàn.