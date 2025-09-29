(VTC News) -

Thuốc tránh thai là một trong những cách ngừa thai phổ biến. Song, không phải ai cũng biết cách sử dụng để đạt được hiệu quả tối đa. Một số sai lầm trong quá trình sử dụng thuốc mà nhiều người đang mắc phải dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến nhất làm giảm hiệu quả tránh thai.

1. Không uống thuốc đúng giờ hoặc bỏ liều

Đây là sai lầm thường gặp nhất, đặc biệt với những người đang dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Việc uống thuốc không đúng giờ hoặc bỏ liều sẽ làm rối loạn nồng độ hormone trong cơ thể, khiến hiệu quả tránh thai giảm đi rõ rệt.

Cách khắc phục:

Đặt giờ nhắc trên điện thoại để uống thuốc mỗi ngày đúng thời điểm.

Nếu quên, hãy uống bù càng sớm càng tốt và sử dụng biện pháp tránh thai khác kèm theo như bao cao su.

2. Quan hệ không an toàn ngay khi mới dùng thuốc

Thuốc tránh thai được khuyên uống vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Trong trường hợp bạn uống vào giữa chu kỳ, nếu bạn quan hệ tình dục không an toàn thì việc dùng thuốc cũng không phát huy hiệu quả. Lý do, đây là thời kỳ không an toàn và rất dễ mang thai khi quan hệ.

Cách khắc phục:

Nên sử dụng biện pháp bảo vệ trong ít nhất 7 ngày đầu sau khi dùng thuốc.

3. Bảo quản thuốc sai cách

Thuốc tránh thai nếu bảo quản sai cách (để ở vị trí quá nóng, quá ẩm, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời,...) sẽ làm giảm chất lượng và tác dụng. Nhiều người chủ quan với điều này và vẫn tiếp tục sử dụng thuốc.

Cách khắc phục:

Bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Không để thuốc trong xe hơi hoặc phòng tắm

4. Không hiểu rõ cách dùng từng loại thuốc tránh thai

Mỗi loại thuốc tránh thai có cách dùng riêng. Hướng dẫn sử dụng luôn được ghi trên bao bì của sản phẩm. Nhiều người nhầm lẫn giữa các loại hoặc sử dụng sai cách dẫn đến hiệu quả tránh thai giảm sút.

Cách khắc phục:

Tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng loại thuốc.

Tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp - chỉ dùng trong trường hợp thực sự cần thiết và không quá 2 lần/tháng.

Thuốc tránh thai chỉ phát huy được tác dụng một cách tối đa nếu sử dụng đúng cách. Việc hiểu rõ cách dùng và tránh những sai lầm phổ biến sẽ giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân.