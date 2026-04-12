Một ngày sau khi tình báo Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể chuẩn bị gửi các hệ thống phòng không mới cho Iran trong vài tuần tới, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington phủ nhận thông tin này. Theo CNN, phía Trung Quốc khẳng định rằng họ chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột và cho rằng những thông tin trên là không đúng.

Trước đó, tình báo Mỹ tin rằng Trung Quốc có thể đang lên kế hoạch cung cấp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) cho Iran và có thể chuyển qua các nước thứ ba để che giấu nguồn gốc.

Trung Quốc phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Iran. (Ảnh minh hoạ)

Các loại vũ khí này từng là mối đe dọa lớn đối với máy bay bay thấp của Mỹ trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, và có thể tiếp tục gây rủi ro nếu giao tranh bùng phát trở lại.

Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ luôn tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, đồng thời kêu gọi Mỹ không đưa ra các cáo buộc vô căn cứ, tránh thổi phồng tình hình và góp phần hạ nhiệt căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với “những vấn đề lớn” nếu cung cấp vũ khí cho Tehran. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang đàm phán ngừng bắn sau nhiều tuần giao tranh.

Hôm 12/4, Mỹ và Iran đã bước qua vòng đàm phán trực tiếp thứ ba mang tính lịch sử, vài ngày sau khi một lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần được công bố. Cuộc xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm rung chuyển thị trường toàn cầu.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu vẫn đang thảo luận với Pakistan về cách thúc đẩy lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, tiến trình này đang bị đe dọa bởi những bất đồng sâu sắc giữa các bên và các cuộc tấn công tiếp diễn của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Bộ Y tế Lebanon cho biết số người thiệt mạng vượt 2.000 người.