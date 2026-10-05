Trung Quốc hé lộ bộ ba vũ khí chống UAV

Một lữ đoàn thuộc Tập đoàn quân 75 của lục quân Trung Quốc đã tiến hành tập trận chiến thuật bắn đạn thật đa kịch bản cả ngày và đêm tại một vùng sa mạc Gobi rộng lớn, nhằm thử nghiệm năng lực phản ứng nhanh, tấn công chính xác và tác chiến bền bỉ của quân đội.

Tại cuộc tập trận, vũ khí laser, hệ thống tên lửa-pháo tích hợp và vũ khí vi sóng công suất cao đã được sử dụng, nhằm phá vỡ đội hình một dàn máy bay không người lái (UAV) dày đặc đang tiếp cận ở độ cao cực thấp. Các vũ khí này được ví như “tam giác sắt” chống UAV.

Hình ảnh vũ khí chống UAV của quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chiến thuật đạn thật ở sa mạc Gobi trên CCTV

Giả Kinh Thành, một quân nhân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cho biết: “Cuộc diễn tập này tập trung vào các kịch bản tác chiến khó, sát với thực tế và việc phối hợp sử dụng đa dạng các hệ thống phòng không.

Hoạt động này giúp rèn luyện các năng lực cốt lõi, như phân tích tình huống trên không phức tạp, xử lý các tình huống bất ngờ và thực hiện đòn tấn công phối hợp bằng nhiều phương thức, nhằm khắc phục có trọng tâm những điểm yếu trong tác chiến, nâng cao hiệu quả bản lĩnh thực chiến trong ứng phó khẩn cấp và kiểm soát không phận chính xác”.

CCTV đã giải thích vai trò bổ sung của 3 loại thiết bị chống UAV này. Trong đó, vũ khí laser sử dụng chùm tia sáng năng lượng cao để làm hư hại UAV, trong khi hệ thống pháo-tên lửa tích hợp cung cấp khả năng phòng thủ giai đoạn cuối chống lại các mục tiêu nhỏ, chậm và bay thấp. Vũ khí vi sóng công suất cao có khả năng phát ra các xung vi sóng tức thì để vô hiệu hóa và làm rơi UAV bằng cách phá hủy các linh kiện điện tử bên trong.

Nếu như vũ khí laser nhắm vào các mục tiêu riêng lẻ, thì vũ khí vi sóng có thể tác chiến trên diện rộng và tấn công cả dàn UAV, giúp chống lại các cuộc tấn công ồ ạt được thiết kế để áp đảo hệ thống phòng thủ.

Được hỗ trợ bởi radar, cảm biến quang-điện và thiết bị trinh sát điện tử, những vũ khí này tạo thành một phần của hệ thống phòng thủ nhiều lớp kết hợp cảnh báo sớm và phát hiện tầm xa, trấn áp điện tử tầm trung và đánh chặn tầm gần, giúp ứng phó với phương thức tác chiến thông minh và bảo đảm an ninh vùng trời tầm thấp.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc, nước này đã đặc biệt quan tâm đến UAV ngay cả trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Cuộc xung đột này càng làm sâu sắc thêm hiểu biết của Trung Quốc về vai trò của UAV trên chiến trường. Song hành với những tiến bộ trong ứng dụng UAV, Trung Quốc cũng ưu tiên phát triển và triển khai các trang thiết bị chống UAV.

Bích Thuận (VOV-Bắc Kinh )