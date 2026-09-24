Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện hạ cánh xuống Căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland, bắt đầu chuyến thăm Mỹ từ ngày 23 - 25/9.
Cận cảnh Mỹ trải thảm đỏ, bắn đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
(VTC News) -
Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân hạ cánh xuống sân bay Căn cứ liên hợp Andrews, bắt đầu chuyến thăm Mỹ từ 23-25/9.
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