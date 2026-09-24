Cận cảnh Mỹ trải thảm đỏ, bắn đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc trong hơn một thập kỷ. Tháp tùng ông Tập trong chuyến đi lần này có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị và một số quan chức khác. (Ảnh: Reuters)