Tin nóng thế giới hôm nay 29/9: Trung Quốc ra robot AI có 'thần kinh thông minh'

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 29/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thiệt mạng tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Nga, bước tiến mới của Trung Quốc trong phát triển robot AI và những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026.

Trung Quốc ra mắt robot AI hiện thân có “hệ thần kinh thông minh”

Ngày 28/9, Trung Quốc ra mắt robot trí tuệ nhân tạo (AI) hiện thân đầu tiên trên thế giới, được trang bị cấu trúc điện tử hoàn toàn do nước này phát triển. Công nghệ này được giới thiệu tại thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Theo các nhà phát triển, cấu trúc điện tử nội địa cho phép tách biệt và tích hợp chức năng điều khiển với tính toán AI, tạo thành nền tảng công nghệ bao phủ quá trình từ ra quyết định của AI đến thực hiện hành động vật lý.

Robot AI hiện thân được Trung Quốc phát triển. (Ảnh: CCTV News)

Cấu trúc điện tử được ví như “hệ thần kinh thông minh” của robot, quyết định nhiều yếu tố liên quan đến hiệu suất tổng thể, bao gồm hệ điều hành, hệ thống mạng, công cụ phần mềm và chip tính toán AI.

Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán thông qua trung gian

Ngày 28/9, các quan chức Mỹ và Iran lần lượt trao đổi với các bên trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua. Theo quan chức hai nước, vòng đàm phán tiếp theo dự kiến tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất kéo dài 7 ngày do Iran đưa ra vào tuần trước.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran đang chờ phản hồi của Mỹ về đề xuất ngừng bắn mới nhất cũng như các điều kiện để khôi phục hoạt động đi lại của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

“Nếu người Mỹ tuyên bố rằng họ đang tìm kiếm thỏa thuận hoặc giải pháp hòa bình, thì chúng tôi đưa ra giải pháp đó”, ông Araqchi nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các quan chức nước này đã trao đổi với các bên trung gian hôm 28/9 nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nội dung cuộc trao đổi.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Những lá phiếu đầu tiên

Ngày 28/9, cơ quan bầu cử Quận King, bang Washington, Mỹ, bắt đầu xử lý những lá phiếu sớm đầu tiên của cử tri quân nhân và cử tri ở nước ngoài trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Theo Sở Bầu cử Quận King, các lá phiếu dành cho nhóm cử tri này được gửi đi từ ngày 18/9 và có thể được trả lại qua email hoặc fax. Đây cũng là nhóm cử tri duy nhất được phép sử dụng hai hình thức này.

Đến nay, cơ quan bầu cử đã nhận được khoảng 1.000 phiếu trong tổng số khoảng 30.000 cử tri quân nhân và cử tri ở nước ngoài của quận. Sở Bầu cử Quận King dự báo tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử năm nay có thể đạt khoảng 75%.