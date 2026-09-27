Trung Quốc tuyên bố tôn trọng cách gọi AI là 'siêu trí tuệ' của Mỹ

Trong một thông cáo đưa ra dưới hình thức hỏi đáp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này “tôn trọng” việc Mỹ sử dụng thuật ngữ mới “siêu trí tuệ” để chỉ AI.

Tuyên bố được đưa ra sau khi phía Mỹ sử dụng thuật ngữ này trong thông báo về kết quả chuyến thăm Mỹ từ 23-25/9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình dường như thích thuật ngữ này khi viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/9 sau cuộc hội đàm song phương.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ: “Liên quan đến vấn đề cách gọi AI, Trung Quốc coi trọng lập trường và tôn trọng cách diễn đạt của phía Mỹ. Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang không ngừng phát triển, các bên có thể tăng cường trao đổi, thảo luận chuyên sâu và tìm kiếm đồng thuận dựa trên tình hình thực tế mới nhất”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9. (Ảnh Tân Hoa xã)

Theo thông báo của cả hai bên về kết quả chuyến thăm, hai nước nhất trí thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI.

Công nghệ này là một trong những chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại Washington, do vậy, đồng thuận trên được đánh giá là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh hai nước đang có những quan điểm khác biệt và cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Tổng thống Trump từng nhiều lần bác bỏ lo ngại AI có thể đe dọa nhân loại. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình có quan điểm thận trọng hơn và cho rằng cần phát triển công nghệ này dưới sự kiểm soát của con người.

Theo Bắc Kinh, hai bên cũng nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại Trung - Mỹ về AI, nhằm trao đổi về những rủi ro và lợi ích liên quan đến công nghệ này. Cuộc đối thoại tiếp theo giữa hai bên về AI dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Bích Thuận (VOV-Bắc Kinh)