Bulgaria điều tra vụ phóng hỏa 11 ăng-ten kết nối vệ tinh Starlink

(VTC News) -

Theo Nghị sĩ Bulgaria Ivaylo Mirchev, hai người chưa rõ danh tính đã phóng hỏa các ăng-ten liên lạc vệ tinh Starlink tại nước này.

Ông Mirchev cho biết 11 trong tổng số 17 ăng-ten Starlink tại cơ sở nằm gần thủ đô Sofia đã bị hư hại. Nghị sĩ Bulgaria cũng cáo buộc chính quyền nước này giữ im lặng về vụ việc.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Mirchev đăng tải một đoạn video ghi lại vụ cháy. Hình ảnh cho thấy một cơ sở có đặc điểm tương tự trạm mặt đất Starlink, một thành phần quan trọng của hạ tầng trên mặt đất, đóng vai trò kết nối các vệ tinh trên quỹ đạo với mạng Internet.

Nghị sĩ Ivaylo Mirchev đăng tải video về vụ cháy. (Ảnh: Ivaylo Mirchev/Facebook)

“Rõ ràng những ăng-ten này không phải ngẫu nhiên trở thành mục tiêu tấn công, bởi chúng cung cấp đường truyền liên lạc chính với các vệ tinh. Cuối tháng 9, những ăng-ten Starlink tương tự cũng bị tấn công tại Ba Lan. Chính quyền Ba Lan đã phản ứng như thế nào? Họ thông báo cho người dân và công chúng, đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý”, ông Mirchev nói.

Ban đầu, vị trí chính xác của vụ việc không được công bố. Ông Mirchev chỉ cho biết đám cháy xảy ra tại một “cơ sở bí mật” gần Sofia. Tuy nhiên, đoạn video từ camera giám sát do ông đăng tải cho thấy một ăng-ten có hình dạng đặc trưng cùng tấm biển ghi dòng chữ “Plana Earth Station” (Trạm mặt đất Plana).

Ảnh vệ tinh của trạm “Plana”, cách thủ đô Sofia khoảng 20 km về phía nam. (Ảnh: Google Maps)

Ngày 14/10, Quốc hội Bulgaria tổ chức phiên điều trần về vụ việc. Thủ tướng Rumen Radev xác nhận vụ cháy và cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành, song từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể.

Ông Plamen Tonchev, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Bulgaria, cho biết khu vực đặt các ăng-ten Starlink đã được lên kế hoạch mở rộng, vì vậy một phần hàng rào bảo vệ đã bị tháo dỡ. Điều này dường như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những kẻ gây án đột nhập vào cơ sở.

Trạm mặt đất Starlink, hay còn gọi là trạm gateway, là nơi đặt thiết bị vô tuyến điện làm nhiệm vụ trung chuyển dữ liệu giữa vệ tinh trên quỹ đạo thấp và hạ tầng Internet mặt đất. Đây là trạm chuyển tiếp kết nối giữa vệ tinh Starlink trên quỹ đạo thấp với mạng Internet cáp quang mặt đất.