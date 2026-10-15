Sập mái trường học ở Pakistan, ít nhất 33 người thiệt mạng

(VTC News) -

Theo CNN, ngày 15/10, vụ sập mái xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Al-Khair, trường tư thục ở thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Vụ việc khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Trong số những người thiệt mạng có 32 học sinh và một giáo viên. Giới chức địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ đến hiện trường để tìm kiếm, đưa các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát ra ngoài.

Người phát ngôn Bệnh viện Lady Reading, ông Mohammad Asim, xác nhận số thương vong và cho biết một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Theo ông, tất cả trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương đều có độ tuổi từ 6 đến 14. Ngôi trường có khoảng 350 học sinh đăng ký theo học.

Vụ sập mái khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. (Ảnh: AP)

Ông Bilal Ahmed, đại diện lực lượng cứu hộ địa phương, cho rằng trận mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến mái của tòa nhà hai tầng mất ổn định kết cấu và sau đó đổ sập.

Bệnh viện đã ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động nhân viên y tế điều trị cho các nạn nhân. Vài giờ sau khi mái trường đổ sập, lực lượng cứu hộ thông báo đã đưa toàn bộ những người mắc kẹt dưới đống đổ nát ra ngoài.

Al Jazeera cho biết số người thương vong có thể tiếp tục tăng. Hàng chục học sinh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó một số em ở tình trạng nghiêm trọng.

Giới chức Pakistan thông báo đã yêu cầu mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ sập mái trường học.

Một tình nguyện viên dọn đường cho xe cứu thương chở các em học sinh tới bệnh viện. (Ảnh: AP)

Phó Thủ tướng Pakistan Ishaq Dar bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Trẻ em là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Mỗi sự mất mát như vậy đều là một thảm kịch đối với cả đất nước. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và cầu nguyện cho các gia đình có người thân thiệt mạng”, ông Dar viết.

Ông cũng nhấn mạnh: “Thủ tướng và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm đến tình hình này. Việc bảo đảm an toàn và bảo vệ trẻ em phải luôn được đặt lên hàng đầu”.

Theo CNN, các vụ sập công trình xây dựng là vấn đề thường xuyên xảy ra tại Pakistan. Những quy định về tiêu chuẩn xây dựng ở nước này thường không được thực thi nghiêm ngặt, trong khi nhiều công trình được xây dựng bằng vật liệu kém chất lượng.