Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 4/4/2026 - XSHG 4/4

XSHG 4/4. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 4/4/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 4/4/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXSHG các kỳ trước

- XSHG 28/3/2026

Kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) ngày 28/3/2026 có giải đặc biệt là 514346 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHG 28/3, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 28/3/2026.

- XSHG 21/3/2026

Kết quả xổ số ngày 21/3 do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 706384 và các hạng giải khác như sau:

XSHG 21/3, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 21/3/2026.

- XSHG 14/3/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang công bố kết quả xổ số ngày 14/3/2026 với giải đặc biệt là 137568 và các hạng giải khác như sau:

XSHG 14/3, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 14/3/2026.

- XSHG 7/3/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 7/3/2026 như sau:

XSHG 7/3, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 7/3/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải Ba (trúng 5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải Tư (trúng 5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (trúng 4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (trúng 4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (trúng 3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (trúng 2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi vé trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Mỗi vé trúng 6 triệu đồng, cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn hình dạng ban đầu, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa thông tin trên vé.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Nếu quá hạn này, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần duy nhất bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tiền thưởng các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền nhận thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được mở thưởng bởi đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba được mở thưởng bởi đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư được mở thưởng bởi đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm được mở thưởng bởi đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- XSMN thứ Sáu được mở thưởng bởi đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy được mở thưởng bởi đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng bởi đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

