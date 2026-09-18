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Xuất bản ngày 18/09/2026 12:30 PM
Xuất bản ngày 18/09/2026 12:30 PM

Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines ngày 18/9, tỷ số mới nhất

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines (13h30 ngày 18/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam đấu U23 Philippines thuộc vòng bảng ASIAD 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines

    ASIAD 2026
    U23 Việt Nam
    0-0
    U23 Philippines
    CẬP NHẬT

  • Đội hình U23 Việt Nam và U23 Philippines

    Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines ngày 18/9, tỷ số mới nhất - 2
    U23 Việt Nam
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Cao Văn Bình
    TM
    3
    Phạm Lý Đức
    ĐT
    4
    Lê Nguyên Hoàng
    5
    Nguyễn Đức Anh
    7
    Nguyễn Thanh Nhàn
    8
    Nguyễn Thái Quốc Cường
    9
    Nguyễn Quốc Việt
    12
    Nguyễn Xuân Bắc
    17
    Nguyễn Phi Hoàng
    19
    Nguyễn Ngọc Mỹ
    21
    Phạm Minh Phúc
    DỰ BỊ
    0
    Lê Đình Long Vũ (220
    2
    Nguyễn Lương Tuấn Khải
    6
    Nguyễn Hoàng Khanh
    10
    Hoàng Quang Dũng
    11
    Lê Văn Thuận
    13
    Nguyễn Bảo Ngọc
    TM
    14
    Nguyễn Quang Vinh
    15
    Đặng Tuấn Phong
    16
    Nguyễn Lê Phát
    18
    Đinh Quang Kiệt
    20
    Nguyễn Quốc Toản
    23
    Hoa Xuân Tín
    TM
    Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines ngày 18/9, tỷ số mới nhất - 3
    U23 Philippines
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Nicholas Guimaraes
    TM
    0
    Gabriel Guimaraes (30
    5
    Martin Merino
    6
    Sandro Reyes
    ĐT
    7
    Scott Woods
    9
    Andres Aldeguer
    10
    John Lucero
    14
    Jaime Rosquillo
    15
    Ethan Smith
    18
    Michael Baldisimo
    21
    Santiago Rublico
    DỰ BỊ
    0
    Brian McManus (170
    2
    Bryan Villanueva
    4
    Kamil Amirul
    8
    Muens Gavin
    11
    Dov Carino
    12
    Jose Gonzalez
    TM
    13
    Ryen Lim
    16
    Jared Pena
    19
    Christian Rontini
    20
    Antoine Ortega
    22
    Aidan Astilla
    23
    Patrick Dye
    TM

  • Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Philippines

    U23 Việt Nam đấu với U23 Philippines ở lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trận đấu diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 trên sân vận động CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản).

    U23 Việt Nam chơi tốt nhưng không có kết quả tương xứng trong trận ra quân gặp U23 Kuwait. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kiểm soát trận đấu, phối hợp ăn ý và tạo ra nhiều cơ hội theo các bài tấn công đa dạng.

    Quốc Việt cần bàn thắng cho U23 Việt Nam

    Quốc Việt cần bàn thắng cho U23 Việt Nam

    Tuy nhiên, U23 Việt Nam chỉ có thể rời sân với một điểm sau trận hòa 1-1. Sự phung phí cơ hội là nguyên nhân lớn nhất. Ảnh hưởng của trời mưa, cảm giác bóng chưa tốt, sự thiếu quyết đoán ở nhịp xử lý quyết định khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam không thể chuyển hóa sức ép và cơ hội thành bàn thắng.

    Cục diện bảng đấu vì thế trở nên phức tạp hơn đối với U23 Việt Nam. Họ cần thắng đậm U23 Philippines để tích lũy điểm và chỉ số phụ trước khi bước vào trận đấu khó nhất gặp U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối.

    U23 Philippines từng gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33 năm ngoái nhờ khả năng phòng ngự, chống chịu sức ép.

    Đội bóng này không thể hiện được sự chắc chắn của hàng thủ ở trận thua đậm U23 Uzbekistan do phải chơi thiếu người từ sớm. Tuy nhiên, khi có đầy đủ lực lượng và trải qua 1 trận đấu để bắt nhịp, U23 Philippines có thể sẽ hiệu quả hơn và tạo ra thách thức lớn hơn cho hàng công đối thủ.

  • Link xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản

    Các trận đấu môn bóng đá nam ASIAD 2026 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. Thông tin lịch phát sóng, link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines hôm nay 18/9 được cập nhật theo thông tin chính thức trên trang chủ ASIAD 2026 và VTV. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên VTV6 qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng kỹ thuật số của VTV.

    Link VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines: https://vtvgo.vn/channel/13

    Để xem trực tiếp trận đấu trên máy tính, khán giả có thể truy cập website vtvgo.vn, đăng nhập tài khoản, vào mục Truyền hình và chọn kênh VTV6, hoặc sao chép đường dẫn phía trên và dán vào trình duyệt web. Trên điện thoại, người xem tải ứng dụng VTV Go trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và tìm kênh VTV6.

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