Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines ngày 18/9, tỷ số mới nhất

U23 Việt Nam đấu với U23 Philippines ở lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trận đấu diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 trên sân vận động CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản).

U23 Việt Nam chơi tốt nhưng không có kết quả tương xứng trong trận ra quân gặp U23 Kuwait. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kiểm soát trận đấu, phối hợp ăn ý và tạo ra nhiều cơ hội theo các bài tấn công đa dạng.

Quốc Việt cần bàn thắng cho U23 Việt Nam

Tuy nhiên, U23 Việt Nam chỉ có thể rời sân với một điểm sau trận hòa 1-1. Sự phung phí cơ hội là nguyên nhân lớn nhất. Ảnh hưởng của trời mưa, cảm giác bóng chưa tốt, sự thiếu quyết đoán ở nhịp xử lý quyết định khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam không thể chuyển hóa sức ép và cơ hội thành bàn thắng.

Cục diện bảng đấu vì thế trở nên phức tạp hơn đối với U23 Việt Nam. Họ cần thắng đậm U23 Philippines để tích lũy điểm và chỉ số phụ trước khi bước vào trận đấu khó nhất gặp U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối.

U23 Philippines từng gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33 năm ngoái nhờ khả năng phòng ngự, chống chịu sức ép.

Đội bóng này không thể hiện được sự chắc chắn của hàng thủ ở trận thua đậm U23 Uzbekistan do phải chơi thiếu người từ sớm. Tuy nhiên, khi có đầy đủ lực lượng và trải qua 1 trận đấu để bắt nhịp, U23 Philippines có thể sẽ hiệu quả hơn và tạo ra thách thức lớn hơn cho hàng công đối thủ.