Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines ngày 18/9, tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines●ASIAD 2026U23 Việt Nam0-0U23 PhilippinesCẬP NHẬT
Đội hình U23 Việt Nam và U23 PhilippinesU23 Việt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Cao Văn BìnhTM3Phạm Lý ĐứcĐT4Lê Nguyên Hoàng5Nguyễn Đức Anh7Nguyễn Thanh Nhàn8Nguyễn Thái Quốc Cường9Nguyễn Quốc Việt12Nguyễn Xuân Bắc17Nguyễn Phi Hoàng19Nguyễn Ngọc Mỹ21Phạm Minh PhúcDỰ BỊ0Lê Đình Long Vũ (2202Nguyễn Lương Tuấn Khải6Nguyễn Hoàng Khanh10Hoàng Quang Dũng11Lê Văn Thuận13Nguyễn Bảo NgọcTM14Nguyễn Quang Vinh15Đặng Tuấn Phong16Nguyễn Lê Phát18Đinh Quang Kiệt20Nguyễn Quốc Toản23Hoa Xuân TínTMU23 PhilippinesĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Nicholas GuimaraesTM0Gabriel Guimaraes (305Martin Merino6Sandro ReyesĐT7Scott Woods9Andres Aldeguer10John Lucero14Jaime Rosquillo15Ethan Smith18Michael Baldisimo21Santiago RublicoDỰ BỊ0Brian McManus (1702Bryan Villanueva4Kamil Amirul8Muens Gavin11Dov Carino12Jose GonzalezTM13Ryen Lim16Jared Pena19Christian Rontini20Antoine Ortega22Aidan Astilla23Patrick DyeTM
Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Philippines
U23 Việt Nam đấu với U23 Philippines ở lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trận đấu diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 trên sân vận động CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản).
U23 Việt Nam chơi tốt nhưng không có kết quả tương xứng trong trận ra quân gặp U23 Kuwait. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kiểm soát trận đấu, phối hợp ăn ý và tạo ra nhiều cơ hội theo các bài tấn công đa dạng.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam chỉ có thể rời sân với một điểm sau trận hòa 1-1. Sự phung phí cơ hội là nguyên nhân lớn nhất. Ảnh hưởng của trời mưa, cảm giác bóng chưa tốt, sự thiếu quyết đoán ở nhịp xử lý quyết định khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam không thể chuyển hóa sức ép và cơ hội thành bàn thắng.
Cục diện bảng đấu vì thế trở nên phức tạp hơn đối với U23 Việt Nam. Họ cần thắng đậm U23 Philippines để tích lũy điểm và chỉ số phụ trước khi bước vào trận đấu khó nhất gặp U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối.
U23 Philippines từng gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33 năm ngoái nhờ khả năng phòng ngự, chống chịu sức ép.
Đội bóng này không thể hiện được sự chắc chắn của hàng thủ ở trận thua đậm U23 Uzbekistan do phải chơi thiếu người từ sớm. Tuy nhiên, khi có đầy đủ lực lượng và trải qua 1 trận đấu để bắt nhịp, U23 Philippines có thể sẽ hiệu quả hơn và tạo ra thách thức lớn hơn cho hàng công đối thủ.
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản
Các trận đấu môn bóng đá nam ASIAD 2026 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. Thông tin lịch phát sóng, link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines hôm nay 18/9 được cập nhật theo thông tin chính thức trên trang chủ ASIAD 2026 và VTV. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên VTV6 qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng kỹ thuật số của VTV.
Link VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines: https://vtvgo.vn/channel/13
Để xem trực tiếp trận đấu trên máy tính, khán giả có thể truy cập website vtvgo.vn, đăng nhập tài khoản, vào mục Truyền hình và chọn kênh VTV6, hoặc sao chép đường dẫn phía trên và dán vào trình duyệt web. Trên điện thoại, người xem tải ứng dụng VTV Go trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và tìm kênh VTV6.
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines ngày 18/9, tỷ số mới nhất
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines (13h30 ngày 18/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam đấu U23 Philippines thuộc vòng bảng ASIAD 2026.
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