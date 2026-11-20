Cập nhật tỷ số trực tiếp U17 Bỉ vs U17 Việt Nam●U17 World CupU17 Bỉ0-0U17 Việt NamĐANG CẬP NHẬT
Đội hình U17 Việt Nam và U17 BỉU17 BỉĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Mattis SeghersTM2Timus Moorthamer3Eli Mravi4Ferber Blondeel5Assil Saidi6Louie Van Gelder8Xander Dierckx10Jelle Driessen11Kiyan Achahbar16Niels Filippo17Anthony PhilipsDỰ BỊ7Rayan Garcia9Ilyas Benkti12Lowie PiseleTM13Al-Hassan Kamara14Leni Strouwen15Mamedu Ralde18Matteo Sofia19Djibril Gbemou20Edgard Opoku21Esteban LevauxTMU17 Việt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT21Lý Xuân HòaTM2Nguyễn Khắc Minh Đức3Nguyễn Mạnh Cường4Nguyễn Huỳnh Đăng KhoaĐT6Đào Quý Vương8Nguyễn Minh Thủy9Lê Trọng Đại Nhân10Chu Ngọc Nguyễn Lực13Nguyễn Ngọc Anh Hào18Trần Trí Dũng20Lê Sỹ BáchDỰ BỊ1Chu Bá HuấnTM5Trần Hoàng Việt7Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam11Nguyễn Văn Dương12Nguyễn Việt DũngTM14Quán Thành Công15Nguyễn Trọng Phong16Trần Ngọc Sơn17Trương Nguyễn Duy Khang19Trần Mạnh Quân
Link trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Bỉ
Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ ngày 20/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.
Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ (sao chép và dán vào trình duyệt web):
https://fptplay.vn/su-kien/u17-bi-u17-viet-nam-6afeb1e5cf613943f5f12610
Để xem trực tiếp U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.
Thông tin trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ
U17 Việt Nam bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu U17 Bỉ. U17 Việt Nam lần đầu tiên tham dự giải đấu. Trong khi đó, đây là lần thứ ba đại diện của bóng đá Bỉ góp mặt.
Đại diện của bóng đá Việt Nam giành quyền đến U17 World Cup thông qua thành tích tại vòng chung kết U17 châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vượt qua vòng bảng bằng màn trình diễn ấn tượng.
U17 Bỉ là đương kim á quân giải U17 châu Âu, cũng là đội giành huy chương đồng U17 World Cup 2025. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Sven Vermant, đại diện châu Âu theo đuổi phong cách thi đấu chủ động, ưu tiên kiểm soát thế trận và tổ chức pressing nhằm gây áp lực lên đối thủ.
Đối thủ của U17 Việt Nam mang đến giải đấu lực lượng rất mạnh, được Transfermarkt định giá tới hơn 14 triệu USD. Đáng chú ý trong danh sách triệu tập là tiền vệ Xander Dierckx, cầu thủ sinh năm 2009 được định giá khoảng 5 triệu euro, tương đương hơn 140 tỷ đồng.
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