Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 35 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 35

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 35, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 34 64:26 73 2 Man City 33 66:29 70 3 Man Utd 34 60:46 61 4 Liverpool 34 57:44 58 5 Aston Villa 34 47:42 58 6 Brighton 34 48:39 50 7 Bournemouth 34 52:52 49 8 Chelsea 34 53:45 48 9 Brentford 34 49:46 48 10 Fulham 34 44:46 48 11 Everton 34 41:41 47 12 Sunderland 34 36:45 46 13 Crystal Palace 33 36:39 43 14 Leeds United 35 47:52 43 15 Newcastle United 34 46:50 42 16 Nottingham 34 41:45 39 17 West Ham 34 42:58 36 18 Tottenham 34 43:53 34 19 Burnley 35 35:71 20 20 Wolves 34 24:62 17

Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng ở vòng 33. Tiếp đến, Burnley cũng chính thức hết cơ hội trụ hạng sau trận thua Man City ở vòng 34.

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.