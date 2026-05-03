Nhận định bóng đá Man Utd vs Liverpool, vòng 35 Ngoại hạng Anh ngày 3/5

Trận Manchester United đấu với Liverpool thuộc vòng 35 Ngoại hạng Anh diễn ra trên sân vận động Old Trafford (Manchester, Anh) lúc 21h30 ngày 3/5. Theo thuật toán mô phỏng của Opta, "Quỷ đỏ" được đánh giá nhỉnh hơn với khả năng giành chiến thắng thắng trước Liverpool lên tới 42,8%.

Nhận định Man Utd vs Liverpool

Dù không còn cạnh tranh ngôi vô địch, cuộc so tài giữa Manchester United và Liverpool tại Old Trafford vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt. Sức nóng của trận "derby nước Anh" đến từ sự ganh đua cho vị trí thứ ba chung cuộc và tấm vé tham dự UEFA Champions League mùa tới.

Đội chủ sân Old Trafford đã cho thấy tiến bộ rõ rệt dưới sự dẫn dắt tạm quyền của huấn luyện viên Michael Carrick. Hiện tại, Man Utd đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, hơn Liverpool 3 điểm. Họ chỉ cần thêm 2 điểm nữa để chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 5 và góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Manchester United đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, hơn Liverpool 3 điểm. (Nguồn: AP)

Sau giai đoạn sa sút hồi tháng 3, "Quỷ đỏ" đã nhanh chóng lấy lại đà hưng phấn với hai chiến thắng liên tiếp trước Chelsea và Brentford. Đáng chú ý, kể từ khi Carrick nắm quyền, đội bóng đã tích lũy được 29 điểm - thành tích tốt nhất giải đấu trong cùng giai đoạn.

Trong khi đó, Liverpool bước vào trận đấu với phong độ cao khi vừa có 3 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại Hạng Anh, giành trọn 9 điểm để bứt tốc mạnh mẽ trên bảng xếp hạng. Nếu giành chiến thắng, họ có thể san bằng điểm số với đối thủ, đồng thời gây khó cho cơ hội giành vé dự Cúp C1 châu Âu của Man Utd ở thời điểm hiện tại.

Chiến thắng trước Crystal Palace vừa qua cho thấy họ đang tìm lại sự ổn định đúng lúc. Tuy nhiên, Liverpool chỉ thắng 1 trong 12 trận gần nhất khi chạm trán các đối thủ thuộc top 3. Hơn nữa, việc làm khách tại Old Trafford chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, và đây sẽ là phép thử cho tham vọng của họ khi mùa giải chỉ còn vài vòng.

Liverpool cần chiến thắng để vượt qua Man Utd trên bảng xếp hạng. (Ảnh: Reuters)

Trong 6 lần chạm trán gần đây với Liverpool, Man Utd chỉ để thua đúng 1 trận. Ngay cả ở giai đoạn sa sút nhất, khi Liverpool còn ở đỉnh cao dưới thời Jürgen Klopp, Quỷ đỏ vẫn biết cách giành điểm trước đối thủ. Nếu tiếp tục đánh bại Liverpool ở trận derby nước Anh tới đây, đó sẽ là lời khẳng định rõ ràng cho sự tiến bộ của thầy trò Carrick.

Trong trường hợp đó, đây sẽ là dấu mốc đáng chú ý với Man Utd, bởi họ đã không thể đánh bại Liverpool tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 2022.

Thông tin lực lượng

Về phía Man Utd, Patrick Dorgu đã trở lại thi đấu sau thời gian vắng mặt kể từ chiến thắng 3-2 trước Arsenal hồi tháng 1. Trong khi đó, Lisandro Martínez tiếp tục vắng mặt do đang chấp hành án treo giò trận thứ ba, sau chiếc thẻ đỏ ở cuộc đối đầu với Leeds trên sân nhà. Ở hàng thủ, Matthijs de Ligt vẫn chưa thể trở lại khi đang trong quá trình hồi phục chấn thương lưng.

Khó khăn cho Liverpool là họ không có sự phục vụ của Mohamed Salah do chấn thương gặp phải ở trận thắng Crystal Palace. HLV Arne Slot cho biết Mohamed Salah nhiều khả năng sẽ kịp trở lại trước khi mùa giải khép lại, nhưng chắc chắn vắng mặt ở trận này.

Bên cạnh đó, Alisson Becker vẫn chưa đạt thể trạng tốt, vì vậy Freddie Woodman nhiều khả năng sẽ là người dự bị cho khung thành, trong khi Giorgi Mamardashvili chắc chắn vắng mặt do chấn thương gặp phải ở trận derby Merseyside.

Khả năng ra sân của Milos Kerkez vẫn còn bỏ ngỏ, còn Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo và Hugo Ekitike đều không thể góp mặt.

Đội hình dự kiến Man Utd vs Liverpool

Man Utd (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Diallo; Sesko.

Liverpool (4-2-3-1): Woodman; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Allister; Frimpong, Wirtz, Gakpo; Isak.

Dự đoán: Man Utd 2-2 Liverpool.