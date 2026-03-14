Iran hé lộ 'thành phố tên lửa' dưới lòng đất với kho drone cảm tử khổng lồ

Đoạn video hé lộ "thành phố tên lửa" dưới lòng đất của Iran. (Video: X)

Theo Times of India, truyền thông nhà nước Iran đã công bố đoạn video hé lộ mạng lưới đường hầm ngầm chứa đầy máy bay không người lái hải quân, tên lửa chống hạm và thủy lôi trong một cơ sở mà Tehran gọi là “thành phố tên lửa” bí mật.

Trong video, một máy bay không người lái hải quân được phóng từ tàu chở dầu, sau đó lao vào mục tiêu và gây ra vụ nổ lớn, tạo nên những cột khói dày đặc bốc lên trên bầu trời.

Các chuyên gia quốc phòng được CNN dẫn lời cho biết trong đường hầm có các UAV cảm tử Ababil-2, Ababil-3, UAV Shahed-136, tàu không người lái mang chất nổ Zolfaqar, tên lửa hành trình chống hạm Ghadir với tầm bắn khoảng 190 dặm, tên lửa chống hạm Nasr-1 và tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij Fars.

Kho vũ khí này còn bao gồm thủy lôi Maham cùng thủy lôi Sadaf-02 có thể được rải trên các tuyến hàng hải trọng yếu.

Trước đó, Iran đã công bố video ghi lại hình ảnh bên trong cơ sở ngầm lớn nhất của mình. (Nguồn: Reuters)

Tướng Ali Fadavi, phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết Iran sở hữu các loại tên lửa có thể phóng từ dưới nước và cảnh báo chúng có thể được sử dụng trong thời gian tới.

“Chúng tôi có tên lửa phóng từ dưới nước với tốc độ khoảng 100 mét mỗi giây, và có thể sẽ sử dụng chúng trong những ngày tới”, ông nói trên truyền hình nhà nước Iran.

Trước đó, quân đội Iran cho biết họ đang sở hữu số lượng lớn tàu không người lái cảm tử, có thể được sử dụng để gây gián đoạn hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại toàn cầu và vận chuyển dầu mỏ.

Các phương tiện không người lái trên biển ngày càng được xem là mối đe dọa đáng kể đối với tàu chở dầu và các tàu vận tải đi qua tuyến đường chiến lược này.

Theo tờ New York Post, chúng có thể di chuyển ngay trên hoặc sát mặt nước và được thiết kế cho các đòn tấn công một chiều kiểu “cảm tử”. Nhờ kích thước nhỏ và tốc độ cao, chúng rất khó bị phát hiện và đánh chặn, đặc biệt trong điều kiện tác chiến ban đêm.

Một tiêm kích tại căn cứ không quân ngầm Eagle 44 tại Iran. (Nguồn: Reuters)

Theo các nhà phân tích an ninh, phương tiện mặt nước không người lái (USV) đang ngày càng phổ biến trong chiến tranh hiện đại, bởi nhiều hệ thống phòng thủ chống UAV hiện nay chủ yếu được thiết kế để đối phó với mục tiêu trên không, nên hiệu quả hạn chế trước các mục tiêu di chuyển trên mặt nước.

Trước đây, Iran nhiều lần công bố các căn cứ quân sự ngầm, thường được gọi là “thành phố tên lửa”.

Đầu năm 2025, IRGC đã giới thiệu một số cơ sở dọc bờ biển Vịnh Ba Tư, với các nhà chứa lớn dành cho tàu không người lái cảm tử, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đặt trên bệ phóng di động.

Thông tin công khai đầu tiên về các căn cứ tên lửa ngầm của Iran xuất hiện vào tháng 3/2021, khi IRGC công bố đoạn video cho thấy nhiều hàng tên lửa chống hạm và hệ thống tác chiến điện tử được cất giữ sâu dưới lòng đất. Tehran cho biết những cơ sở này được thiết kế nhằm bảo vệ kho vũ khí trước các cuộc tấn công từ trên không hoặc trên biển.