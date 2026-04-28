Dùng thịt động vật chết, phụ gia độc hại chế biến thực phẩm: Đề xuất phạt đến 100 triệu

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm do Bộ Y tế chủ trì xây dựng. Điểm đáng chú ý là nhiều mức phạt được đề xuất tăng từ 1,5 đến 2 lần so với hiện hành.

Theo cơ quan soạn thảo, an toàn thực phẩm là lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, trong khi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp. Nhiều mức xử phạt hiện nay bị đánh giá còn thấp, chưa đủ sức răn đe, đặc biệt với các vi phạm liên quan điều kiện sản xuất, tự công bố sản phẩm, kiểm nghiệm, quảng cáo, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc hay sử dụng phụ gia trái phép.

Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất tăng tiền phạt, đồng thời bổ sung hình thức xử lý đối với một số hành vi phát sinh trong thực tế nhưng chưa được quy định rõ.

Theo dự thảo, mức phạt tối đa trong lĩnh vực an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác.

Trong nhóm vi phạm nghiêm trọng, hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật buộc phải tiêu hủy để chế biến thực phẩm; cung cấp, buôn bán thực phẩm có nguồn gốc từ các loại động vật này với giá trị từ 10 triệu đồng trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng được áp dụng với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến chứa hoặc nhiễm kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép.

Đáng chú ý, nếu khung tiền phạt cao nhất vẫn thấp hơn 7 lần giá trị lô hàng vi phạm và vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự, cơ sở vi phạm có thể bị phạt từ 5 đến 7 lần giá trị sản phẩm.

Với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến không rõ nguồn gốc, xuất xứ, mức phạt được đề xuất từ 45 đến 60 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở có thể bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Các lỗi phổ biến gồm nơi sản xuất, chế biến, kinh doanh hoặc bảo quản không tách biệt nguồn ô nhiễm như bụi, hóa chất độc hại; khu vực sản xuất có tường, trần, nền nhà thấm nước, nứt vỡ, ẩm mốc; thiếu thiết bị rửa tay, khử trùng, vệ sinh cá nhân và dụng cụ theo quy định.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và bổ sung thẩm quyền cho một số chức danh quản lý chuyên ngành nhằm tăng hiệu quả kiểm tra, xử lý trong thực tế.