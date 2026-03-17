Dàn cảnh trúng thưởng tại hội chợ, công an Tây Ninh khởi tố 21 người

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các gian hàng bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ.

Trong số này có Trần Phước Văn (36 tuổi, quê xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) và Mai Thị Nữ (36 tuổi, quê xã An Hải, tỉnh Khánh Hòa) cùng 19 người liên quan. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 20 bị can, riêng 1 bị can do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn tố giác của người dân về việc một gian hàng trò chơi bốc thăm trúng thưởng tại đoàn hội chợ ở ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh có dấu hiệu gian lận, lừa đảo người chơi.

Công an bắt nhóm lừa đảo. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Văn và Nữ từng có thời gian dài quản lý, điều hành các gian hàng bốc thăm trúng thưởng tại nhiều đoàn hội chợ (lô tô) nên quen biết và bàn bạc với nhau tổ chức hoạt động này.

Ngày 16/2 (29 Tết), khi biết ông V.V.T. (51 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh) tổ chức hội chợ tại xã Tân Biên và phường Tân Ninh, hai người đã nhờ một người tên Trắng đứng ra thỏa thuận thuê mặt bằng để mở gian hàng bốc thăm trúng thưởng.

Tổng chi phí thuê gian hàng từ 16/2 đến 3/3 (rằm tháng Giêng) là 100 triệu đồng, trong đó Trắng góp 50 triệu đồng, còn Văn và Nữ mỗi người góp 25 triệu đồng.

Sau đó, Văn và Nữ thay nhau quản lý, điều hành hai gian hàng bốc thăm tại hai hội chợ. Tiền thu lợi mỗi ngày được chia theo tỷ lệ: Trắng hưởng 25%, Văn và Nữ mỗi người 12,5%, còn lại 50% chia cho các nhân viên.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này tổ chức hai hình thức chơi.

Với cách thứ nhất, người chơi bỏ 50.000 đồng để bốc 20 lá thăm, được quảng cáo có thể trúng các phần quà như nồi cơm điện, quạt máy, lò vi sóng, bia, đồ chơi, túi xách, đồng hồ…. Tuy nhiên, thực tế trong rổ thăm chủ yếu chỉ có các lá ghi “chúc bạn may mắn lần sau”.

Ở cách thứ hai, nhóm này lén đưa thêm các lá thăm có in “điểm” từ 10 đến 40 điểm rồi dụ người chơi tiếp tục bỏ tiền mua thêm lượt bốc. Nếu tổng điểm đạt 100 - 150 điểm, người chơi được hứa hẹn đổi điện thoại iPhone trị giá từ 9 - 15 triệu đồng, hoặc gian hàng sẽ mua lại bằng tiền mặt nếu người chơi đồng ý.

Nhóm này còn khuyến khích người chơi tiếp tục tích điểm bằng cách bỏ tiền gấp đôi để mua thêm lượt bốc. Nếu không tiếp tục, người chơi chỉ nhận các phần quà hiện vật giá trị thấp.

Để tạo lòng tin, mỗi ngày Văn và Nữ chi từ 5 - 10 triệu đồng thuê người trong nhóm đóng giả khách trúng thưởng, bốc được quà ngay trước mặt người dân nhằm làm “cò mồi” dẫn dụ người chơi. Những người này còn cho người chơi vay tiền tại chỗ để tiếp tục bốc thăm. Khi người chơi nợ số tiền lớn rồi dừng cuộc chơi, nhóm này theo về tận nhà đòi tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong ngày 7/3, tại hội chợ ở phường Tân Ninh, nhóm này đã lừa 3 người với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Tại hội chợ ở xã Tân Biên, cơ quan công an cũng ghi nhận 1 bị hại với số tiền 1,2 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Văn và Nữ là hai đối tượng chủ mưu, trực tiếp lên kịch bản và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm.

Theo công an, đây là hình thức bốc thăm trúng hiện vật nhưng không có yếu tố may rủi, bởi các lá thăm đưa cho người chơi hầu hết đều là “chúc bạn may mắn lần sau”, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên không phải là hành vi đánh bạc hay cá cược.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm việc với chủ hội chợ là ông V.V.T. và người tên Trắng để làm rõ các hành vi liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.