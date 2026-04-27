Ngoại trưởng Iran tới Nga, đẩy mạnh ngoại giao giữa bế tắc đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã rời Pakistan để tới Nga, tiếp tục chuỗi hoạt động ngoại giao dồn dập nhằm duy trì kênh đối thoại và tìm lối ra cho xung đột với Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi dự kiến hội đàm với các quan chức cấp cao tại Nga. Trước đó, nhà ngoại giao này thực hiện chuỗi di chuyển dày đặc, xen kẽ chuyến thăm Muscat (Oman) giữa các hoạt động tại Pakistan, rời Islamabad ngày 26/4 và dự kiến có mặt tại Nga vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, hiện chưa có tín hiệu cho thấy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ sẽ sớm được nối lại.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (giữa) được Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và Tư lệnh quân đội Asim Munir đón tại căn cứ không quân Nur Khan, Rawalpindi, Pakistan, ngày 24/4/2026. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars cho biết Tehran đã chuyển “các thông điệp bằng văn bản” tới phía Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Nội dung đề cập tới những “lằn ranh đỏ” của Iran, bao gồm vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz. Fars nhấn mạnh các thông điệp này không nằm trong khuôn khổ một tiến trình đàm phán chính thức.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn đạt được giữa Washington và Tehran hôm 7/4, qua đó phần lớn chấm dứt giao tranh bùng phát sau các cuộc không kích chung Mỹ - Israel nhằm vào Iran ngày 28/2. Dù vậy, một thỏa thuận lâu dài vẫn còn xa vời, trong khi các hệ lụy kinh tế từ xung đột tiếp tục lan rộng.

Iran hiện phong tỏa eo biển Hormuz khiến nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và phân bón bị gián đoạn, đẩy giá tăng mạnh. Đáp trả, Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng của Iran.

Trước đó, kỳ vọng về vòng đàm phán mới vào ngày 25/4 đã không thành hiện thực khi Tổng thống Trump quyết định hủy chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Islamabad. Ông Trump cho rằng “không có ích gì khi ngồi đàm phán mà không đạt kết quả”.

Phát biểu trên Fox News, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nắm mọi lợi thế. Nếu họ muốn đàm phán, họ có thể tìm đến chúng tôi hoặc liên lạc trực tiếp”.

Khi được hỏi liệu động thái hủy chuyến đi có đồng nghĩa với việc xung đột tái bùng phát, ông Trump khẳng định: “Không”.

Ngoại giao con thoi tiếp diễn

Ngày 25/4, ông Araghchi đã gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir cùng Thủ tướng Shehbaz Sharif và Ngoại trưởng Ishaq Dar, trước khi bay tới Muscat, rồi quay lại Islamabad vào ngày 26/4.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) gặp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir tại Islamabad, Pakistan, ngày 25/4/2026. (Ảnh: AP)

Phía Nga xác nhận chuyến thăm Moskva của Ngoại trưởng Iran, song chưa cho biết liệu ông có hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin hay không.

Trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao diễn ra dồn dập, ông Araghchi bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Washington, cho rằng ông “chưa thấy rõ liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc với con đường ngoại giao hay không”.