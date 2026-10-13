Mẹ nghèo chăm 3 con bệnh tật: 'Tôi chỉ sợ một ngày mình không còn sức để bế con'

(VTC News) -

Buổi sáng trong căn nhà nhỏ ở tổ 11, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Yến lại lần lượt lo cho ba người con. Người mẹ 46 tuổi bế con trai út dậy, thay bỉm, cho ăn rồi quay sang người con trai lớn đang nằm co quắp trên giường. Cô con gái đứng gần đó, có lúc bất chợt mất kiểm soát, khiến chị phải bỏ dở việc đang làm để chạy đến.

Một buổi sáng của chị Yến thường bắt đầu như vậy và kết thúc cũng bằng những việc không tên quanh ba người con bệnh tật. Nguyễn Việt Hoàng, 22 tuổi, liệt hoàn toàn sau khi mắc bại não từ lúc 7 tháng tuổi. Nguyễn Minh Đức, 12 tuổi, cũng bại não, liệt tứ chi. Người con gái ở giữa, Nguyễn Vân Anh, mắc tăng động giảm chú ý và chậm phát triển trí tuệ, nhiều năm can thiệp nhưng vẫn cần mẹ chăm sóc.

Hoàng là con đầu lòng của chị Yến và anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1975). Khi mới 7 tháng tuổi, Hoàng sốt cao, gia đình đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Sau thăm khám, bác sĩ kết luận Hoàng mắc bại não.

Hoàng và Đức đều mắc bệnh bại não.

Vợ chồng chị Yến khi ấy còn trẻ, đều làm công nhân. Họ thuê một căn phòng trọ gần bệnh viện để tiện đưa con đi phục hồi chức năng. Nhưng tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và chi phí điều trị nhanh chóng vượt quá đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng. Vài tháng sau, họ phải đưa con về nhà.

Khi mang thai người con thứ hai, chị Yến gửi Hoàng cho ông bà ngoại chăm sóc để tiếp tục đi làm công nhân cầu đường. Người mẹ trẻ không có lựa chọn khác: muốn có tiền chữa bệnh cho con, chị phải đi làm; nhưng muốn đi làm, chị phải xa con.

Hoàng ở với ông bà cho đến năm 17 tuổi. Khi ông ngoại qua đời, bà ngoại tuổi cao, sức yếu, vợ chồng chị mới đón con trở lại. 22 tuổi, Hoàng vẫn nằm trên giường, cơ thể co quắp, không thể tự ăn uống, vệ sinh hay di chuyển.

Năm 2007, chị Yến sinh Vân Anh. Sau biến cố của con trai đầu, chị chỉ mong lần này gia đình có đứa trẻ khỏe mạnh. Đến năm 4 tuổi, Vân Anh bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Gia đình đưa con đi khám và nhận kết quả con mắc hội chứng tăng động giảm chú ý, chậm phát triển trí tuệ. Chị lại bắt đầu chạy chữa cho con.

Để con có cơ hội hòa nhập, người mẹ chắt bóp tiền cho Vân Anh học tại trường dành cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển. Nhiều năm can thiệp, tình trạng của con vẫn chưa cải thiện như mong muốn. Vân Anh thường xuyên mất kiểm soát hành vi, có lúc lao vào đánh cả mẹ. Chị Yến vừa chăm con trai nằm liệt, vừa theo sát con gái.

Năm 2014, Minh Đức ra đời. Đó lại là một lần chị Yến hy vọng mình sẽ có đứa con khỏe mạnh. Khi Đức được 4 tháng tuổi, chị nhận thấy con vẫn chưa biết lẫy, cơ thể mềm nhũn. Lần thứ ba, gia đình nhận tin dữ: Đức cũng mắc bại não. Từ đó, chị Yến nghỉ việc công nhân.

Gần 20 năm qua, cuộc sống của chị Yến gắn với thuốc men, bỉm sữa, bệnh viện và những chuyến xe buýt. Có những ngày từ sáng sớm, chị bế Đức bắt xe đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau buổi khám hoặc phục hồi chức năng, hai mẹ con lại chen lên xe trở về. Về đến nhà, chị tiếp tục chăm Hoàng rồi trông Vân Anh.

Riêng tiền thuốc, đi lại và phục hồi chức năng của Đức khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Hoàng và Đức đều liệt tứ chi, không thể tự chăm sóc bản thân. Vân Anh cũng cần người thân theo sát. Chị Yến gần như không thể rời nhà để đi làm. Gánh nặng kinh tế vì thế dồn lên vai anh Hiếu.

Người đàn ông 51 tuổi làm công nhân, thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài giờ làm, anh nhận sửa điện nước, hàn xì và làm thêm bất cứ việc gì có thể kiếm thêm tiền. Khoản tiền kiếm được lần lượt dành cho tiền ăn, thuốc, bỉm, sữa và những chuyến đưa con đi bệnh viện. Sau nhiều năm chữa bệnh cho các con, gia đình vẫn còn khoản nợ lớn.

Ba người con được hưởng trợ cấp xã hội khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, cùng 500.000 đồng hỗ trợ người chăm sóc. Với gia đình, đây là khoản tiền đáng kể nhưng vẫn chỉ đủ trang trải một phần nhỏ chi phí. Cái nghèo vì thế cứ nối dài theo bệnh tật.

Gần 20 năm qua, cuộc sống của chị Yến gắn với thuốc men, bỉm sữa, bệnh viện và những chuyến xe buýt.

Điều chị Yến sợ nhất hiện nay không phải một khoản tiền thuốc chưa có, mà là tương lai của các con khi cha mẹ già đi. Chị đã dành gần nửa đời người để chăm con. Đôi tay từng bế Hoàng đi phục hồi chức năng nay lại bế Đức. Khi không bế con, chị thay bỉm, cho ăn, uống thuốc hoặc xử lý những lúc Vân Anh mất kiểm soát.

“Vợ chồng tôi làm quần quật cả đời cũng chỉ mong các con có thể tự sinh hoạt như người bình thường. Chúng tôi ngày một già đi, chỉ sợ sau này không còn đủ sức chăm sóc các con nữa”, chị Yến nghẹn ngào. Ở tuổi 46, chị đã bắt đầu nghĩ đến một ngày mình không còn đủ sức bế con, còn anh Hiếu cũng không thể mãi làm việc để cáng đáng cả gia đình.

Ông Dương Văn Cường, Tổ trưởng tổ 11, phường Vĩnh Hưng chia sẻ gia đình chị Yến thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hai con trai nằm liệt nhiều năm, con gái mắc tăng động giảm chú ý và chậm phát triển trí tuệ. Hiện chỉ anh Hiếu còn đi làm, trong khi chị Yến ở nhà chăm cả ba con. “Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị Yến có thêm điều kiện chữa bệnh cho các con và vượt qua khó khăn”, ông Cường nói.

Với chị Yến, mong ước lúc này không còn là những điều lớn lao. Chị chỉ mong các con có đủ thuốc, đủ sữa, được tiếp tục điều trị và có người chăm sóc khi cha mẹ chưa thể làm được điều đó. Nhưng với một gia đình sống bằng đồng lương công nhân và những khoản việc làm thêm ít ỏi, ngay cả những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy cũng đang trở thành gánh nặng.