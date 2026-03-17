Trầm Hương Sao Việt: Lan tỏa giá trị trầm hương Việt trong đời sống hiện đại

Trong văn hóa phương Đông, trầm hương được xem là “hương của đất”, một sản vật hình thành từ cây dó bầu sau nhiều năm tích tụ nhựa thơm trong điều kiện tự nhiên đặc biệt. Không chỉ mang giá trị kinh tế, trầm hương còn gắn liền với đời sống tín ngưỡng, thiền định và nghệ thuật thưởng hương của người Á Đông.

Theo các nghiên cứu, trầm hương hình thành khi cây dó bầu bị tổn thương bởi côn trùng, vi sinh vật hoặc các tác động tự nhiên khác. Khi đó, cây tiết ra nhựa để tự bảo vệ, lâu dần tạo thành phần gỗ chứa tinh dầu có mùi thơm đặc trưng – chính là trầm hương. Quá trình này có thể kéo dài hàng chục năm, khiến trầm hương trở thành sản vật có giá trị cao.

Gian hàng Trầm Hương Sao Việt tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 - TP.HCM.

Tại Việt Nam, nhiều địa phương đã phát triển ngành trầm hương như một sản phẩm đặc trưng, gắn với các chương trình xây dựng thương hiệu và phát triển kinh tế địa phương. Việc đưa trầm hương vào các chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) cũng giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Trong bối cảnh đó, xu hướng sử dụng trầm hương cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây trầm hương chủ yếu được dùng trong các nghi lễ thì ngày nay, sản phẩm này còn xuất hiện trong nhiều không gian sống hiện đại. Nhiều người sử dụng nhang trầm, nụ trầm hay tinh dầu trầm trong thiền định, yoga, trà đạo hoặc các không gian thư giãn nhằm tạo cảm giác tĩnh tại và cân bằng tinh thần.

Nắm bắt xu hướng này, Trầm Hương Sao Việt đã phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ trầm hương tự nhiên. Doanh nghiệp hiện cung cấp nhiều dòng sản phẩm như nhang trầm, nụ trầm, vòng tay trầm, chuỗi trầm và các sản phẩm trầm mỹ nghệ.

Theo đại diện doanh nghiệp, điểm cốt lõi của sản phẩm trầm hương nằm ở chất lượng nguyên liệu và mùi hương tự nhiên. Vì vậy, quy trình chế tác được chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến sản xuất, nhằm giữ được hương thơm thanh khiết đặc trưng của trầm.

Nhiều sản phẩm trầm hương hiện còn được sử dụng như vật phẩm phong thủy, quà tặng hoặc trang sức mang ý nghĩa tinh thần. Điều này giúp trầm hương từng bước tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ quan tâm đến lối sống cân bằng và kết nối với thiên nhiên.

Du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao về sản phẩm của Trầm Hương Sao Việt.

Bên cạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, Trầm Hương Sao Việt cũng tham gia nhiều sự kiện văn hóa nhằm quảng bá giá trị trầm hương Việt Nam. Trước đó, doanh nghiệp từng tham gia Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tổ chức tại TP.HCM, nơi quy tụ nhiều đại biểu Phật giáo và khách quốc tế.

Thông qua các hoạt động giới thiệu và trải nghiệm hương trầm tại sự kiện, doanh nghiệp mong muốn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Theo đại diện doanh nghiệp, trầm hương không chỉ là một sản phẩm thương mại mà còn là cầu nối văn hóa, giúp truyền tải những giá trị tinh thần lâu đời của người Việt.

Trong bối cảnh thị trường trầm hương ngày càng phát triển, việc giữ gìn giá trị thật của trầm và phát triển ngành hàng theo hướng bền vững được xem là yếu tố quan trọng. Nhiều doanh nghiệp đang chú trọng xây dựng chuỗi giá trị từ nguyên liệu, sản xuất đến thị trường nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định thương hiệu trầm hương Việt.

Với định hướng đó, Trầm Hương Sao Việt cho biết sẽ tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm dựa trên nguồn nguyên liệu tự nhiên, đồng thời đẩy mạnh hoạt động quảng bá nhằm đưa trầm hương Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Từ những nén trầm tỏa hương dịu nhẹ, câu chuyện về trầm hương không chỉ dừng lại ở một sản phẩm, mà còn là hành trình gìn giữ và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt trong đời sống hiện đại.

