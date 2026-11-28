(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/11

Không khí lạnh tăng cường đã tác động đến thời tiết Bắc Bộ. Ngày 28/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18°C, vùng núi Bắc Bộ 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, Bắc Trung Bộ 16-19°C.

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động từ 15-17°C.

Ngày 28/11, miền Trung mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ nay đến ngày 29/11, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-400mm, cục bộ trên 600mm. TP Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa to, lượng mưa 100-250mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 29/11 đến sáng 30/11, TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai là cấp 2.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/11

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi. Trong đó, Quảng Trị mưa rào và dông, cục bộ mưa to. TP Huế mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C