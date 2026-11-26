(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/11/2026

Ngày 26/11, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến mưa vài nơi, trong đó, Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 20-23°C. Tuy nhiên, thời tiết các khu vực này vẫn duy trì hình thái rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Hà Tĩnh đến Quảng Trị cũng chỉ xuất hiện mưa ở một vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Ngày 26/11, miền Bắc hửng nắng. (Ảnh minh hoạ)

Từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to, có nơi mưa rất to và dông trong sáng 26/11. Sau đó mưa giảm, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Khoảng chiều tối 27/11, các địa phương này khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông trong chiều tối 27/11.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/11/2026

TP Hà Nội đêm mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, khu Tây Bắc có nơi trên 22°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi 11-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi. Riêng TP Huế đêm và sáng mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đêm và sáng mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.