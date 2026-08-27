TP.HCM trả lương gần 100 tỷ đồng/năm cho nhân sự Trung tâm tài chính quốc tế

(VTC News) -

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 27/8, các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC)

Theo tờ trình của UBND TP.HCM về chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại VIFC - HCMC, Cơ quan điều hành VIFC - HCMC tại TP.HCM là cơ quan hành chính đặc thù, có chức năng quản lý, cấp phép và điều hành trực tiếp mọi hoạt động đầu tư kinh doanh tài chính. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động (từ tháng 12/2025 đến nay), cơ quan này chưa có nguồn thu và phải tạm ứng kinh phí chi hoạt động thường xuyên để trả lương.

Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM ra mắt tháng 2/2026.

Do chưa có định mức chi theo cơ chế thị trường, mức lương tạm tính theo hệ số hiện hành khoảng 11,6 triệu đồng/tháng/nhân sự là quá thấp so với khu vực tư nhân, không đủ sức cạnh tranh để thu hút chuyên gia và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

UBND TP.HCM cho biết hơn 88% nhân sự thực tế đang làm việc không phải là công chức, trong khi nguồn kinh phí tạm ứng chỉ đủ duy trì trong thời gian ngắn. Nếu không kịp thời ban hành chính sách tiền lương mới, có nguy cơ dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám, khiến cơ quan điều hành đứng trước nguy cơ ngưng hoạt động và làm đình trệ các nhiệm vụ chiến lược của thành phố, khi 88% nhân sự có nguy cơ không được chi trả lương và các chế độ hợp pháp.

Thành phố cho rằng việc ban hành khung lương thị trường là yêu cầu vô cùng cấp bách.

Theo tờ trình, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách lương, chế độ cho nhân sự tại VIFC - HCMC là 99,648 tỷ đồng/năm, được cân đối từ nguồn ngân sách Thành phố, và sẽ chuyển sang nguồn thu tự chủ khi cơ quan đủ điều kiện.

Trong đó, quỹ lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong biên chế là 40,432 tỷ đồng; tiền lương cho nhóm hỗ trợ, phục vụ 1,166 tỷ đồng; chi trả cho chuyên gia trong nước và ngoài nước 48,991 tỷ đồng; quỹ thưởng 9,059 tỷ đồng.

88% nhân sự tại VIFC - HCMC không phải là công chức; Tổng giám đốc là người ông Richard D. McClellan.

Cụ thể với từng vị trí, quy định khung tiền lương theo cơ chế thị trường TP.HCM dự kiến trả đối với Tổng Giám đốc điều hành (CEO) từ 450 - 850 triệu đồng/tháng.

Giám đốc vận hành (COO) từ 200 - 400 triệu đồng/tháng; chuyên gia tư vấn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch từ 70 - 300 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch Cơ quan điều hành từ 140 - 200 triệu đồng/tháng; Phó Giám đốc phụ trách Phát triển Thị trường và sản phẩm (CCO) từ 100 - 180 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành từ 100 - 170 triệu đồng/tháng; Trưởng phòng, ban và tương đương từ 70 -140 triệu đồng/tháng;

Phó Trưởng phòng, ban và tương đương từ 50 - 90 triệu đồng/tháng; Chuyên viên (chuyên môn, nghiệp vụ) từ 30 - 60 triệu đồng/tháng.

Nhân viên lễ tân, tài xế, bảo vệ từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, các trường hợp kiêm nhiệm hoặc biệt phái ngoài chế độ hiện hưởng sẽ được nhận thêm phụ cấp bằng 50% mức tiền lương theo vị trí việc làm mới.

Nhân sự làm việc cũng được hưởng chế độ đãi ngộ tiền thưởng dựa trên hiệu quả công việc hàng năm và đột xuất, với quỹ thưởng được trích bằng 10% tổng quỹ lương.

Nghị quyết áp dụng từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2028.

Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND TP.HCM thông qua 42 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. (Ảnh: Q. Định)

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh, hồ sơ đề nghị chi trả lương, chế độ cho nhân sự VIFC - HCMC được xây dựng trên cơ sở đề nghị của Cơ quan điều hành VIFC - HCMC và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

VIFC - HCMC hiện có 34 nhân sự làm việc, trong đó 4 người là công chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh chất lượng cao; 30 người còn lại đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nhưng không phải công chức.

Đơn vị đang tạm ứng kinh phí hoạt động thường xuyên để trả lương từ tháng 2/2026, với nguồn được cấp 5,8 tỷ đồng, dự kiến duy trì khoảng 2 tháng tiếp theo.