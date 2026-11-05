(VTC News) -

Tiên phong khơi thông sức cầu

9 tháng năm 2026, GDP Việt Nam tăng 9,01% so với cùng kỳ. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tiêu dùng cuối cùng tăng 8,51%, cho thấy dư địa tiếp tục kích cầu, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng những tháng cuối năm.

Theo TS. Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, bán lẻ và du lịch phải tăng rất mạnh. Kích cầu không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn đòi hỏi sự phối hợp lâu dài giữa Chính phủ, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt thông qua mở rộng kết nối, kích cầu du lịch và tiêu dùng, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế.

Vietnam Airlines mở rộng kết nối, thúc đẩy tăng trưởng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong đó 83,2% nhập cảnh bằng đường hàng không. Cùng giai đoạn, Vietnam Airlines thực hiện hơn 122.000 chuyến bay, vận chuyển trên 20 triệu lượt hành khách, đồng thời mở các đường bay tới Amsterdam, Phuket và Colombo.

Hiện Hãng khai thác 120 đường bay, bình quân 442 chuyến mỗi ngày, trong đó có 75 đường bay quốc tế kết nối 41 điểm đến tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến đến cuối năm 2026, mạng bay tăng lên 123 đường, với các kết nối mới Hà Nội - Ahmedabad, Hà Nội - Hàng Châu và Đà Nẵng - Singapore.

Theo Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Đặng Anh Tuấn, mở rộng mạng bay không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển mà còn tạo thêm cơ hội phát triển cho các địa phương và đối tác.

“Phía sau mỗi đường bay, mỗi hành khách là những cơ hội phát triển cho du lịch, thương mại và các địa phương. Với sứ mệnh của Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ hướng tới mở rộng quy mô vận chuyển mà còn chú trọng nâng cao hiệu quả kết nối, đồng hành cùng các đối tác để thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm động lực tăng trưởng”, ông Đặng Anh Tuấn chia sẻ.

Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad ngày 3/11/2026.

Tăng tốc liên kết kích cầu du lịch

Song song với phát triển mạng bay, Vietnam Airlines đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến và phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch. Trong năm 2026, Hãng triển khai gần 140 chương trình xúc tiến trong và ngoài nước, khoảng 50 đoàn khảo sát dành cho đối tác lữ hành và 18 đoàn báo chí quốc tế tại các thị trường trọng điểm.

Hoạt động xúc tiến gắn với nhiều chương trình ưu đãi giá vé xuyên suốt năm. Trong chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội 2026” vừa diễn ra, Vietnam Airlines kết nối hàng không với các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, thể thao và giảm tới 10% giá vé trên các đường bay nội địa đến Thủ đô.

Tại Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2026, Hãng triển khai gần 1.000 mã ưu đãi giảm 10-25% cho một số hành trình nội địa khởi hành đến hết năm.

Vietnam Airlines Group mở bán gần 3,7 triệu chỗ dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Đón nhu cầu đi lại và du lịch Tết Đinh Mùi 2027, Vietnam Airlines Group, gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên mạng bay nội địa và quốc tế, tăng 11% so với Tết trước. Nguồn cung giữa Hà Nội và TP.HCM tăng 15,4%, giữa TP.HCM và Đà Nẵng tăng 7%; một số chặng từ TP.HCM đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế tăng 6-13%.

Đáng chú ý, Vietnam Airlines kích cầu du lịch Tết bằng chính sách giá ưu đãi trên các chuyến bay “lệch đầu”. Trước Tết, khi nhu cầu tập trung từ phía Nam ra Bắc và miền Trung, các hành trình ngược chiều có thêm lựa chọn về chỗ và giá vé. Sau Tết, lợi thế này chuyển sang một số chiều bay từ phía Nam, miền Trung ra Bắc.

Phó Tổng Giám đốc Đặng Anh Tuấn cho biết, bên cạnh nhu cầu về quê, thăm thân, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn kỳ nghỉ Tết để sum họp và đi du lịch. Hãng triển khai giá vé ưu đãi từ 666.000-888.000 đồng/chiều, đã bao gồm thuế, phí, trên một số chuyến bay ngược chiều cao điểm giữa Hà Nội, TP.HCM và các điểm đến như Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa, Quy Nhơn.

Vietnam Airlines kích cầu du lịch Tết bằng chính sách giá ưu đãi trên các chuyến bay “lệch đầu”.

Theo ông Bùi Minh Đăng, Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, giá vé linh hoạt giúp người dân đi lại với chi phí phù hợp, đồng thời giúp các hãng tăng khả năng lấp đầy ghế trên những chuyến bay thấp điểm và “lệch đầu”.

Vietnam Airlines Group cũng bố trí các chuyến sáng sớm và tối muộn chiếm khoảng 17% kế hoạch khai thác cao điểm Tết, nhằm phân bổ lưu lượng hành khách và sử dụng hiệu quả đội tàu bay. Trước áp lực chi phí đầu vào, Hãng đồng thời tối ưu đường bay, tiết giảm chi phí vận hành, ứng dụng công nghệ và nỗ lực hạn chế chuyển áp lực giá sang hành khách.

Không chỉ tạo thêm lựa chọn cho người đi lại, việc chủ động nguồn cung còn hỗ trợ các đối tác lữ hành xây dựng sản phẩm. Theo bà Lê Thị Hòa, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist, Vietnam Airlines đã sớm cấp quỹ chỗ đến quý I/2027, giúp doanh nghiệp có thêm thời gian lên kế hoạch kinh doanh và tổ chức bán tour.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng kích cầu cần được triển khai đồng bộ trong chuỗi vận tải, lưu trú, dịch vụ và điểm đến, thay vì chỉ dựa vào giảm giá.

Đây cũng là định hướng của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sức lan tỏa tới các lĩnh vực liên quan.

Từ mở rộng mạng bay đến xúc tiến và kích cầu du lịch, Vietnam Airlines đang tăng cường kết nối với các địa phương, doanh nghiệp dịch vụ, góp phần lan tỏa nhu cầu du lịch, thúc đẩy tiêu dùng và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.