Đức Việt Premium và hành trình kế thừa tinh hoa 27 năm công thức nguyên bản Đức

(VTC News) -

Năm 2026, Daesang Đức Việt ra mắt Đức Việt Premium, dòng xúc xích cao cấp phát triển từ công thức nguyên bản Đức được thương hiệu gìn giữ từ năm 1999. Sau 27 năm, tinh hoa này tiếp tục được sử dụng làm nền tảng cho một dòng sản phẩm mới, với những điều chỉnh nhằm đáp ứng định hướng phát triển ở phân khúc cao cấp.

Đức Việt Premium kế thừa tinh hoa 27 năm công thức xúc xích nguyên bản Đức.

Hành trình của Đức Việt Premium gắn liền với quá trình phát triển của thương hiệu Đức Việt tại Việt Nam. Có mặt trên thị trường từ những năm 2000, Đức Việt là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa xúc xích tươi đến với người tiêu dùng trong nước.

Năm 2016, doanh nghiệp trở thành thành viên của tập đoàn thực phẩm Daesang (Hàn Quốc), mở ra giai đoạn phát triển mới trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Trên nền tảng đó, thương hiệu tiếp tục mở rộng danh mục, từng bước phát triển các dòng thực phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường.

Hành trình gần ba thập kỷ phát triển xúc xích Đức Việt tại Việt Nam.

Với Đức Việt Premium, việc phát triển sản phẩm mới được thực hiện trên nền tảng công thức truyền thống thay vì tách rời khỏi lịch sử thương hiệu. Theo ông Yu Shin Ho - Giám đốc Bán hàng và Marketing tại Daesang Đức Việt - sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với ngành hàng thực phẩm chế biến.

Bên cạnh tính tiện lợi, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng nguyên liệu, thành phần và trải nghiệm sản phẩm. Đây là những yếu tố được doanh nghiệp cân nhắc trong quá trình phát triển danh mục, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Xúc xích Đức Việt Premium mới với tỷ lệ hơn 90% thịt.

Định hướng này được thể hiện qua những lựa chọn cụ thể trong quá trình phát triển Đức Việt Premium. Theo thông tin công bố, dòng sản phẩm này sở hữu hàm lượng thịt 90%, sử dụng vỏ ruột cừu tự nhiên và lần đầu ứng dụng phương pháp bảo quản tự nhiên từ thực vật.

Danh mục gồm năm hương vị Brägenwurst, Kielbasa, Wiesenwurst, Bratwurst và Becllin, lấy cảm hứng từ các phong cách xúc xích châu Âu. Các yếu tố về nguyên liệu, cấu tạo và danh mục hương vị cho thấy cách doanh nghiệp cụ thể hóa định hướng cao cấp hóa trên chính dòng sản phẩm của mình.

Nhìn từ hành trình phát triển thương hiệu, Đức Việt Premium không đơn thuần là việc bổ sung một dòng xúc xích mới vào danh mục hiện có. Sản phẩm cho thấy nỗ lực chuyển hóa kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm thành một hướng phát triển phù hợp, đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường.