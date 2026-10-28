Bán hàng online bùng nổ với 442.000 tỷ đồng, bất ngờ doanh thu chăm sóc thú cưng

(VTC News) -

Báo cáo thị trường bán lẻ trực tuyến 9 tháng năm 2026 tại Việt Nam do nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric công bố, cho thấy doanh thu trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tăng đến 44,7% so với cùng kỳ 2025, đạt 442.000 tỷ đồng.

Đã có 3.275,8 triệu sản phẩm được bán đến người tiêu dùng, tăng 12,46%. Đặc biệt, số shop bán hàng cũng tăng mạnh 16,74% so với cùng kỳ, với 661.200 nhà bán hàng phát sinh doanh thu. Làn sóng nhà bán hàng rời sàn không còn ồ ạt như trước.

Doanh thu ngành chăm sóc thú cưng tăng mạnh được ghi nhận từ giá sản phẩm tăng, tăng đến 48% so với cùng kỳ 2025.

Theo Metric, quý 3 là quý có doanh thu tăng trưởng mạnh nhất trong 3 quý của năm 2026, với 150.380 tỷ đồng. Con số này tăng 5,16% so với quý 2 và tăng 45,16% so với quý cùng kỳ. Trong khi đó, doanh số quý 2 giảm 3,75% so với quý đầu năm.

Tuy nhiên, doanh số tăng cao nhưng trong quý 3, số nhà bán hàng lại giảm nhẹ 2,47% so với quý 2 và giảm đến 10,68% so cùng kỳ 2025. Số gian hàng có lượt bán thấp hơn quý trước và cùng kỳ năm trước, dù doanh thu toàn thị trường tăng.

Báo cáo cũng cho thấy ở tất cả các ngành hàng, doanh số đều tăng nhanh hơn sản lượng. Điều này phản ánh giá bán hàng hóa tăng ở tất cả ngành hàng. Mức chênh lệch này rõ nhất ở Điện gia dụng tăng đến 51,4% doanh số nhưng chỉ tăng 2,6% sản lượng.

Đặc biệt, một số ngành có sản lượng giảm nhưng doanh số vẫn tăng như văn phòng phẩm, chăm sóc thú cưng và phụ kiện thời trang.

Làm đẹp, nhà cửa - đời sống và thời trang nữ luôn là các nhóm hàng dẫn đầu doanh số mua sắm qua 4 sàn Shopee, Tiki, Lazada và TikTok Shop. Tuy nhiên doanh số hàng bách hóa - thực phẩm đang tăng cao và vượt lên dẫn đầu trong quý 3, với tốc độ tăng trưởng doanh số đến 80,6%, sản lượng tăng gần 50%.

Doanh thu ngành hàng chăm sóc thú cưng tăng mạnh, đạt hơn 1.912 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng của quý 3/2026. (Nguồn: Metric)

Một điểm đáng chú ý nữa là cơ cấu doanh số dịch chuyển về các khoảng giá cao hơn so với cùng kỳ. Hai phân khúc dưới 200.000 đồng giảm tỷ trọng, trong khi 5 phân khúc từ 200.000 đồng trở lên đều tăng.

Trong đó, phân khúc trên 1 triệu đồng cũng tăng từ 14,5% lên 19%, đây là mức tăng lớn nhất trong các phân khúc.

Phân khúc 100.000 - 200.000 đồng vẫn có doanh số lớn nhất, chiếm 22,9%. Ở chiều sản lượng, phân khúc dưới 100.000 đồng vẫn có lượng bán cao nhất, vượt xa các phân khúc còn lại.

Bất ngờ nổi lên trong mua sắm trên các sàn thương mại điện tử quý 3 là chăm sóc thú cưng trở thành ngành hàng tăng trưởng nổi bật nhất.

Ngành hàng này đã đạt 1.912,5 tỷ doanh thu, tăng hơn 38% so với cùng kỳ, với 22,9 triệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, vệ sinh, thức ăn và phụ kiện cho thú cưng đã được bán ra. Trên 4 sàn thương mại điện tử, có 20,7 nghìn shop kinh doanh ngành hàng này.

Trong đó, 2 nhóm đóng góp doanh thu lớn nhất là thức ăn cho thú cưng đạt 795 tỷ đồng và phụ kiện cho thú cưng đạt 481,1 tỷ đồng.

Khách mua các mặt hàng chăm sóc thú cưng trên mạng tập trung vào các sản phẩm có giá dưới 200.000 đồng, chiếm 58,2% tổng doanh số ngành.

Nhóm sản phẩm có giá 200.000-350.000 đồng đóng cũng góp khoảng 16% doanh số.

Cũng theo xu thế tăng giá hàng hóa, doanh thu sản phẩm chăm sóc thú cưng tăng mạnh được ghi nhận đến từ giá bán bình quân tăng, ước tăng khoảng 48% so với quý cùng kỳ 2025.