VTC News đoạt giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2025

(VTC News) -

Theo đó, tác phẩm “20 ngày cùng ‘chiến binh biển cả’ gìn giữ vùng biển Tổ quốc" của nhóm tác giả: Ngô Thị Hồng Duyên - Nguyễn Mạnh Hiếu được trao giải Khuyến khích.

Đây là lần thứ ba liên tiếp giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam được tổ chức, với 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Ngoài ra, ban tổ chức hôm nay cũng trao giải cho cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội nông dân Việt Nam xây dựng và trường thành.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025.

Theo ban tổ chức, sau 1 năm phát động, đã có 1.866 tác phẩm gửi về tham dự Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ llI năm 2025 và 481 tác phẩm, bài dự thi gửi về tham dự Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành.

Qua quá trình xem xét, chọn lọc nghiêm túc, công bằng với nhiều vòng chấm điểm, từ sơ khảo đến chung khảo, Hội đồng chung khảo gồm các thành viên là nhà báo, chuyên gia, nhà khoa học uy tín đã chấm điểm độc lập và chọn ra 45 tác phẩm xuất sắc nhất để giành các giải thưởng gồm: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 15 giải Khuyến khích, 12 giải Chuyên đề.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, từng tác phẩm báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã vẽ lên bức tranh về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, các tác phẩm đã thể hiện bức tranh “chuyển đổi số” mạnh mẽ qua văn phong, bút pháp trình bày đúng với chủ đề của mùa giải năm nay là “Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn” như các nội dung, nhiệm vụ đã được đề cập tại Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.