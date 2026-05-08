TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã ban hành chỉ thị cấp bách thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Nhiệm vụ đầu tiên là thu ngân sách. Năm 2026, TP.HCM phấn đấu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, đến hết quý II phải phấn đấu thu đạt 500.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo số thu, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt giá đất; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kịp thời theo đúng quy định.

4 tháng đầu năm 2026, TP.HCM thu ngân sách gần 330.000 tỷ đồng. (Nguồn: Thống kê TP.HCM)

Ngành thuế quyết liệt thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn, kéo dài; áp dụng hiệu quả các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định và tăng cường chống thất thu. Trong đó trọng tâm là quản lý hóa đơn điện tử, hoàn thuế, thương mại điện tử, nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; kiểm soát chặt kê khai doanh thu, chi phí, giao dịch liên kết, chuyển giá; xử lý nghiêm hành vi gian lận, trốn thuế.

Thuế Thành phố được yêu cầu chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành, tham mưu, giao chỉ tiêu thu ngân sách đến từng đơn vị, địa phương. Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo tiến độ từng quý.

Phải đánh giá tình hình thu hàng tháng và kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp, biện pháp điều hành phù hợp.

Chỉ thị yêu cầu trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND TP.HCM trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Ông Hoàng Vũ Thành - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM thông tin tại cuộc họp.

Chia sẻ tại cuộc họp Kinh tế xã hội chiều 8/5, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết đến hết tháng 4, Thành phố thu ngân sách 325.734 tỷ đồng, đạt 40,5% so với dự toán Trung ương giao và tăng 17,9% so cùng kỳ 2025.

Nguồn thu lớn nhất là thu nội địa, chiếm đến 76,7% tổng thu toàn địa bàn, với 249.730 tỷ đồng, đạt 42,5% so với dự toán Trung ương giao, và tăng 22% so cùng kỳ.

Theo ông Thảnh, dù chịu tác động mạnh bởi giá xăng, dầu tăng, cũng như việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt... nhưng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố 4 tháng đầu năm đều đạt tiến độ thu bình quân dự toán giao.

Sở Tài chính cũng đã làm việc với Bộ Tài chính, dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn thưởng thu vượt dự toán năm 2025 theo tỷ lệ 40%, với khoảng 15.495 tỷ đồng.

Năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 803.000 tỷ đồng. Năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước của Thành phố là 807.526 tỷ đồng, con số này tăng khoảng 15% so với số thu năm 2025, tương đương nguồn thu ngân sách của Thành phố chiếm khoảng 29,9% cả nước. Tuy nhiên, TP.HCM phấn đấu thu tăng khoảng hơn 20% so với con số năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chiều 27/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cam kết Thành phố sẽ hoàn thành những mục tiêu cụ thể ở mức độ cao nhất. Năm nay, TP.HCM sẽ tăng trưởng hai con số.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có giao cho ông, trên cơ năm 2025 TP.HCM thu được khoảng 800.000 tỷ đồng, năm 2026 này TP phải đặt mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng.

Thành phố đã xây dựng kế hoạch tăng khoảng 20% so với năm 2025, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỷ. Thành phố sẽ nỗ lực, cố gắng để đạt được mốc 1 triệu tỷ đồng.

Nguồn thu Thành phố phấn đấu theo hướng tích lũy các nguồn lực khác, để có thể đảm bảo được con số 1 triệu tỷ chứ không phải dựa vào nguồn thu từ đất.

4 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá. Đặc biệt, TP.HCM thu hút vốn FDI đạt kết quả nổi bật, với gần 3,3 tỷ USD, tăng hơn 127% so với cùng kỳ. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như metro, trung tâm tài chính quốc tế, siêu cảng trung chuyển Cần Giờ được đẩy nhanh triển khai. Theo lãnh đạo Sở Tài chính, trong quý 2 và quý 3, thu hút đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục có nhiều kết quả nổi bật hơn.