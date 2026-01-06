TP.HCM thu ngân sách cao chưa từng có, lần đầu tiên vượt 800.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo Sở Tài chính TP.HCM, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến hết ngày 31/12/2025 đạt 800.043 tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán Trung ương giao và tăng 14,7% dự toán HĐND TP giao.

Đây cũng là lần đầu tiên TP.HCM thu ngân sách đạt con số kỷ lục vượt 800.000 tỷ đồng, đúng đầu cả nước về hoạt động thu ngân sách năm 2025.

Năm 2025, TP.HCM đạt số thu ngân sách kỷ lục, vượt 800.000 tỷ đồng.

Trước đó, tại Hội nghị truyền thông báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025, tổ chức chiều 30/12, Sở Tài chính thông tin đến sáng 30/12/2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP đạt 781.585 tỷ đồng. Cơ quan này dự kiến hết năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 785.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn thu của TP, thu nội địa đạt đến 574.240 tỷ đồng, vượt xa các chỉ tiêu đặt ra, tăng gần 27% dự toán Trung ương giao (452.870 tỷ đồng) và tăng gần 21% dự toán HĐND TP giao (475.457 tỷ đồng).

Ngoài ra, TP có các khoản thu từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới và các dịch vụ khác do nhà cung cấp nước ngoài thực hiện, đang hạch toán vào ngân sách, với 8.331 tỷ đồng.

Năm 2026, Chính phủ giao nhiệm vụ thu ngân sách cho Thuế TP.HCM là 627.000 tỷ đồng chiếm gần 28% nhiệm vụ thu của toàn ngành thuế cả nước.

HĐND TP.HCM giao bổ sung với tổng thu là 628.175 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 588.675 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 39.500 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 90.000 tỷ đồng.

TP yêu cầu ngành Thuế chủ động xây dựng và tổ chức kế hoạch thu ngân sách năm 2026, bảo đảm sát thực tế, có tính dự báo cao. Phấn đấu số thu năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025 theo mục tiêu đề ra, kịp thời tham mưu cho UBND TP các giải pháp điều hành phù hợp.

Nguồn thu ngân sách của TP.HCM có sự nỗ lực rất lớn của hàng chục doanh nghiệp với số đóng ngân sách từ 500 tỷ đồng đến hơn 3.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng năm 2025, TP đã thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách rất tốt. Trên đà nguồn thu năm nay, TP đặt ra mục tiêu năm 2026 phấn đấu tăng 10% so với con số năm 2025. Tuy nhiên, từ nhận định dư địa phát triển của TP.HCM thời gian tới khá tốt, ông Được giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND TP, phấn đấu tăng 20% cả chỉ tiêu tăng trưởng và thu ngân sách.

Trong nguồn thu ngân sách của TP.HCM năm 2025, nổi bật có sự đóng góp của loạt doanh nghiệp lớn trải đều ở các lĩnh vực từ sản xuất, tiêu dùng, tài chính, bất động sản. Nổi bật là “câu lạc bộ 3.000 tỷ đồng” với 16 doanh nghiệp nộp ngân sách vượt mốc 3.000 tỷ đồng.

Điển hình như Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Chi nhánh Heineken Việt Nam tại Vũng Tàu, Sabeco; Thuốc lá Sài Gòn; Toyota Việt Nam; Mitsubishi Việt Nam; Công ty TNHH Apple Việt Nam; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, Petrolimex, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn; Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn; Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ; các ngân hàng ACB; Sacombank; HDBank.

Ngoài nhóm dẫn đầu, TP.HCM còn có 39 doanh nghiệp đã nộp ngân sách từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng và 49 doanh nghiệp có số nộp ngân sách từ 500 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng trong năm 2025.