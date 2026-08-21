Cận cảnh chuyến bay đặc biệt đi tìm danh tính hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ

Sáng 21/8, tại Ga Quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Ban Chỉ đạo TP.HCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.
Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TP.HCM cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi xuân, cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong đợt vận chuyển này, 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong 100 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, với tổng trọng lượng khoảng 1.300kg.
Hồ sơ, tài liệu và biên bản bàn giao được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm chính xác theo quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.
Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương, các thùng đựng mẫu được lực lượng tiêu binh trang trọng di chuyển lên máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.
Máy bay cất cánh từ Ga Quân sự, sân bay Tân Sơn Nhất, đưa các mẫu đến sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội.
Theo Đại tá Phan Việt Anh, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn 918 trong công tác chuẩn bị, hiệp đồng và luyện tập phục vụ nhiệm vụ vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ.
Hai máy bay vận tải quân sự CASA-295 được bố trí thực hiện nhiệm vụ, gồm một máy bay chính thức và một máy bay dự bị, nhằm bảo đảm chuyến bay diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.
Về công tác quản lý, điều hành bay, đơn vị phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành bay của hàng không dân dụng để ưu tiên chuyến bay cất cánh đúng giờ. Các lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, bảo đảm điều kiện an toàn trong suốt hành trình và khi hạ cánh tại sân bay quân sự Gia Lâm.
Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, TP.HCM tập trung triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất của các lực lượng tham gia.
Thành phố đã hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 9.854 mẫu. Trong số này, 7.104 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.
Chuyến bay đặc biệt này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP.HCM đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn.
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