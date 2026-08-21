Cận cảnh chuyến bay đặc biệt đi tìm danh tính hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ

Về công tác quản lý, điều hành bay, đơn vị phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành bay của hàng không dân dụng để ưu tiên chuyến bay cất cánh đúng giờ. Các lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, bảo đảm điều kiện an toàn trong suốt hành trình và khi hạ cánh tại sân bay quân sự Gia Lâm.