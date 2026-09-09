Phát hiện thêm rãnh mộ liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Ngày 9/9, thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong quá trình tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM), Đội K74 phát hiện rãnh chôn số 2 tại khu A, bước đầu ghi nhận 4 hài cốt liệt sĩ.

Rãnh số 2 này nằm so le, về phía bên trái rãnh số 3 nếu nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào công viên.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Việc xác định được rãnh số 2 được đánh giá là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu với sơ đồ, tài liệu hiện có, đồng thời nghiên cứu quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực.

Sáng cùng ngày, Đội K74 đã thực hiện cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại rãnh số 2. Lực lượng làm nhiệm vụ đồng thời tiếp tục mở rộng rãnh để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật.

Trong quá trình cất bốc, các thông tin về vị trí, hướng nằm, tầng chôn cùng những dấu vết liên quan được ghi nhận đầy đủ để phục vụ nghiên cứu, đối chiếu và công tác xác định danh tính liệt sĩ sau này.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, mở rộng tìm kiếm theo hướng của rãnh số 2 và những khu vực nghi vấn liên quan.

Khu vực công viên hiện nay trước đây là một phần Nghĩa trang Đô Thành, còn được gọi là Nghĩa trang Chí Hòa. Qua nghiên cứu tài liệu, bản đồ, hình ảnh lịch sử và lời kể nhân chứng, cơ quan chức năng xác định khu vực này có khả năng còn hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 chưa được quy tập.

Trước khi đào tìm trên diện rộng, lực lượng chức năng đã thu thập lời kể của các nhân chứng từng chứng kiến việc đưa thi thể vào nghĩa trang, đối chiếu các dấu mốc địa hình cũ và sử dụng radar xuyên đất để khảo sát những khu vực nghi vấn.

Công tác tìm kiếm được triển khai từ cuối tháng 6 tại vị trí đầu tiên, sau này được gọi là khu A. Đến cuối tháng 7, lực lượng chức năng tiếp tục mở vị trí thứ hai là khu B, cách khu A khoảng 50 m.

Theo cập nhật đến hết ngày 7/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 274 bộ có di vật. Số hài cốt được tìm thấy gồm 559 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể.

Sau thời gian tập trung mở rộng tìm kiếm tại Khu B, việc phát hiện rãnh chôn số 2 tại khu A cung cấp thêm dữ liệu thực địa để đối chiếu với sơ đồ, tài liệu và các rãnh đã xác định trước đó.

Từ vị trí, hướng và mối tương quan giữa rãnh số 2 với rãnh số 3, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu quy luật bố trí các rãnh chôn, qua đó xác định những khu vực nghi vấn để mở rộng tìm kiếm trong thời gian tới.