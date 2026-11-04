Dấu ấn 3 năm Agribank góp mặt trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

(VTC News) -

Ngày 3/11, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 Summit lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được vinh danh ở vị trí thứ 45 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu, do Tạp chí Fortune của Mỹ công bố lần đầu vào năm 2024. Năm 2026 đánh dấu kỳ công bố thứ ba của Fortune Southeast Asia 500, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025.

Tiến sĩ Andrew Staples, Giám đốc Biên tập khu vực Châu Á của Fortune và đồng Chủ tọa Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500, nhấn mạnh kết quả hoạt động nổi bật của các doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026.

Đại diện Agribank nhận vinh danh vị trí thứ 45 trong Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026.

Cụ thể, 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á đạt tổng doanh thu gần 1.900 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 72 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tổng hợp 10,5%, cao gấp khoảng ba lần mức bình quân của khu vực.

Nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam, số liệu của Fortune cho thấy, năm 2025, Agribank đạt tổng doanh thu 7.095,2 triệu USD, xếp vị trí thứ 45 toàn khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng ghi nhận mức tổng tài sản lên tới 102.159,8 triệu USD. Kết quả này giúp Agribank duy trì chuỗi 3 năm liên tiếp trong Top 50 doanh nghiệp quy mô hàng đầu khu vực kể từ khi bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 được công bố.

Thành tích này không chỉ phản ánh nội lực tài chính vững mạnh mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh quốc tế của Agribank. Gần 4 thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Agribank luôn giữ vững vai trò là định chế tài chính trụ cột, bảo đảm an toàn hệ thống và thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia. Bám sát các định hướng vĩ mô, Agribank ưu tiên dòng vốn tín dụng cho sản xuất - kinh doanh, các dự án hạ tầng trọng điểm và đặc biệt là sứ mệnh dẫn dắt dòng vốn phục vụ “Tam nông”.

Bên cạnh kết quả kinh doanh ấn tượng, năm 2026 tiếp tục là một năm bứt phá toàn diện của Agribank khi ngân hàng liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như: Top 10 Thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế Nhà nước, Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam, 03 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu, Top 20 Doanh nghiệp văn hóa uy tín có xếp hạng cao nhất… Những thành tựu này khẳng định sự gắn kết hài hòa giữa mục tiêu tài chính, trách nhiệm cộng đồng và định hướng phát triển bền vững.

Sự cộng hưởng từ các giải thưởng uy tín trong nước cùng dấu ấn 3 năm liên tiếp tại Fortune Southeast Asia 500 chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của toàn hệ thống, qua đó tạo động lực to lớn để Agribank tiếp tục nâng tầm vị thế thương hiệu, đồng hành cùng khát vọng hội nhập và vươn xa của kinh tế Việt Nam.