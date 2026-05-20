Tài xế quay đầu ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị phạt 35 triệu đồng

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt) vừa lập biên bản xử lý tài xế V.Q.N. (trú tại Hải Phòng) do có hành vi quay đầu xe trái quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế V.Q.N. sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo lực lượng chức năng, khoảng 21h ngày 18/5, tại Km199 theo hướng Hà Nội đi Lào Cai, tài xế V.Q.N. lái xe ô tô biển kiểm soát 15K-529.98 lưu thông trên tuyến.

Tài xế V.Q.N. quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tối 18/5.

Khi đi quá nút giao IC16 khoảng 500m, do không thông thuộc đường và làm theo chỉ dẫn của bản đồ điện tử, người này đã cho xe quay đầu ngay trên cao tốc để quay lại nút giao vừa đi qua.

Hành vi trên được xác định đặc biệt nguy hiểm bởi thời điểm xảy ra vụ việc là ban đêm, trong khi các phương tiện trên cao tốc di chuyển với tốc độ cao. Chỉ cần một tình huống xử lý chậm hoặc thiếu quan sát từ các xe phía sau có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng CSGT đã dừng phương tiện, lập biên bản xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận vi phạm và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô quay đầu xe trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không quay đầu, lùi xe hoặc đi ngược chiều trên cao tốc dưới bất kỳ lý do nào. Khi đi quá lối ra, tài xế cần tiếp tục di chuyển đến nút giao kế tiếp để quay lại đúng quy định.

Lực lượng chức năng cũng lưu ý người lái xe nên chủ động theo dõi biển báo, chuẩn bị lộ trình trước khi di chuyển và không phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị dẫn đường nhằm tránh các tình huống xử lý nguy hiểm trên cao tốc.